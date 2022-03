Barça : Joan Laporta croit en la victoire en Liga

La suite après cette publicité

Interviewé par la radio catalane RAC1, le président du FC Barcelone Joan Laporta a expliqué qu’il était convaincu que son équipe pouvait remporter la Liga. « Je n'ai pas signé pour être deuxième de Liga et gagner la Ligue Europa. Nous avons une équipe pour gagner la Liga », a déclaré le dirigeant du Barça, actuellement 3e de première division espagnole à 12 points du leader, le Real Madrid.

Laporta a également évoqué le rôle important de son entraîneur Xavi qui ambitionnerait lui aussi de remporter le championnat avec son équipe. « Nous sommes arrivés en dernière partie de compétition en forme, avec une équipe qui se porte bien, avec un entraîneur qui fait un travail formidable et qui veut gagner la Liga plus que moi. Xavi a mûri, c'est un père et un optimiste », a expliqué le président barcelonais. Les Blaugranas recevront le FC Séville (2e) lors du prochain match de Liga dimanche soir (21h).