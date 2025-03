Liga : Villarreal vient à bout de Getafe

Suite de la 29e journée de Liga ce dimanche midi. Villarreal se déplaçait en banlieue madrilène pour affronter Getafe sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez. Du côté des Azulones, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher de la première partie de tableau, et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite espagnole. Les Groguets voulaient marquer de précieuses unités dans le but de conforter sa place dans la course à l’Europe. Au cours d’une partie équilibrée, Ayoze Pérez a ouvert le score (15e), mais Carles Pérez a rapidement égalisé pour Getafe (29e). Thierno Barry a néanmoins permis à Villarreal de mener avant la pause (33e). Un score (1-2) qui ne bougera plus en seconde période.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 47 28 +12 13 8 7 51 39 12 Getafe 36 29 +1 9 9 11 26 25

Au classement, Villarreal conforte sa très belle 5ème position, tandis que Getafe scrute toujours le ventre mou du championnat avec cette anecdotique 12ème place et devra donc désormais réaliser une grosse fin de saison pour être dans la première partie de tableau. Le weekend prochain, les Azulones iront en Castille-et-León pour croiser le fer avec le Real Valldolid, alors que les Groguets accueilleront l’Athletic Bilbao pour une affiche qui sentira bon la poudre dans la course à la Ligue des Champions, lors de la 30e journée du championnat espagnol.