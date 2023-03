Finale LdC, Real Madrid-Liverpool : les supporters des Reds vont être remboursés par l’UEFA

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle qui va redonner le sourire aux supporters de Liverpool présents au Stade de France pour la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid l’an dernier. Comme l’a confirmé l’UEFA ce mardi, les 19 618 fans des Reds vont être remboursés par l’UEFA. Un rapport indépendant commandé par l’instance dirigeante a autorisé un remboursement. Ce dernier conclut que les supporters anglais ont évité une "catastrophe de mortalité de masse". «L’UEFA annonce un programme de remboursement spécial pour les supporters qui assisteront à la finale de la Ligue des champions 2022 à Paris. Nous rembourserons les supporters qui ont acheté des billets et qui ont été les plus affectés par les difficultés d’accès au stade», est-il précisé.

« Nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés à la fois publiquement et en privé et nous pensons avoir conçu un système complet et équitable », indique l’UEFA. « Nous apprécions la contribution des organisations de supporters du Liverpool FC Spirit of Shankly (SoS) et Liverpool Disabled Supporters Association (LDSA), ainsi que le dialogue ouvert et transparent qui s’est instauré tout au long de cette période. Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et, grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d’accès au stade ».

À lire

Liverpool : Cody Gakpo, symbole du renouveau des Reds