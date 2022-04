JT Foot Mercato : Arsenal accélère sa grande reconstruction

La suite après cette publicité

Le gros plan d’Arsenal

Arsenal peine à retrouver sa gloire d'antan. Si certains clubs anglais dépensent sans compter, ce n'est pas le cas des dirigeants des Gunners qui ne disposent pas d'une manne financière illimitée. Récemment, Arsenal a sorti le chéquier pour Nicolas Pépé, transfert le plus cher de l'histoire du club, mais ce recrutement n'a pas eu l'effet escompté. L'Ivoirien a d'ailleurs ouvert la porte à un départ. Autre joueur susceptible de quitter le club londonien : Alexandre Lacazette. D'après les informations de SPORT, le FC Barcelone est très intéressé à l'idée de recruter l'international français pour reformer le duo Lacazette-Aubameyang. Enfin, pour être complet, dans le secteur défensif, The Sun explique que Kieran Tierney a fait part de son souhait de rester chez les Gunners jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu'en 2026. Problème, les dirigeants voient en lui une possible rentrée d'argent significative. L’Écossais avait été pisté par le Real Madrid et par le FC Barcelone. Les deux géants espagnols étaient prêts à débourser 60 millions d’euros pour le latéral.

Arsenal donne tout pour Hazard

D'après nos informations, les Gunners sont revenus cette semaine à la charge pour Eden Hazard. Un nouveau rendez-vous a eu lieu afin de discuter d'un éventuel prêt la saison prochaine. Une aubaine pour le Real Madrid qui comptait de toute manière le prêter la saison prochaine afin qu'il joue et retrouve son niveau. En cas de succès, la Casa Blanca, qui compte aussi sur une bonne Coupe du Monde du joueur, a pour objectif de le vendre à l'été 2023, à un an de la fin de son contrat. Mais selon nos informations, Eden Hazard n'a aucune intention de quitter la capitale espagnole cet été. À l'heure actuelle, il envisage même d'aller au bout de son contrat, qui s'achève en 2024. Dans la tête de l'ancien du joueur de Chelsea, il est convaincu de pouvoir encore s'imposer au sein de la Maison Blanche, malgré toutes les galères qu'il a connues et la potentielle arrivée d'un Kylian Mbappé à son poste.

Clash Gourvennec/Ben Arfa

Jocelyn Gourvennec est revenu en conférence de presse sur son altercation avec Ben Arfa. Et bien l'acte de ce dernier ne va pas rester impuni. Petit rappel des faits, après LOSC-Bordeaux, Hatem Ben Arfa a littéralement pété les plombs. Après avoir eu un accrochage avec un coéquipier, il s'en est pris à son coach. Un dérapage sur lequel le coach lillois est longuement revenu en conférence de presse : «c’était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus parce que j’avais beaucoup d’affection pour ce joueur (...) Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça. Je n’ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j’avance comme ça.» Arrivé libre cet hiver, Hatem Ben Arfa ne devrait pas s'éterniser très longtemps dans le nord. Le coach des Dogues a annoncé que le club a lancé une procédure contre le joueur de 34 ans. Ce dernier a répondu à son coach sur sa story Instagram : «tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. Allez le LOSC. On ne joue pas la relégation.» Il a depuis été mis à pied à titre conservatoire et sera reçu en entretien préalable la semaine prochaine. Ça promet...