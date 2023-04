Un cador de Premier League veut sauter sur la belle affaire N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

Il y a encore quelques semaines, Arsenal continuait de rêver d’une fin de saison exceptionnelle avec le titre de Premier League à la clé. Leader solide du championnat anglais, la formation de Mikel Arteta enchaînait les victoires et gardait à distance un Manchester City de plus en plus impressionnant. Mais dans le sprint final, les Gunners ont fini par enchaîner les contre-performances et ont été corrigés par City lors de la confrontation directe (4-1). De quoi perdre son avance et voir Manchester City seul maître de son destin en Championnat. Cette sortie de route d’Arsenal s’explique en partie par la baisse de régime de certains joueurs de l’effectif et notamment dans l’entrejeu.

Si les Gunners semblaient avoir des profils variés sur le front de l’attaque, le manque d’option au milieu de terrain a finalement eu raison des projets ambitieux de Mikel Arteta. Et le technicien espagnol sait déjà qu’il va devoir renforcer considérablement ce secteur lors du prochain mercato pour espérer faire bonne figure en Ligue des champions et en Premier League l’an prochain. Dans ce sens, la direction londonienne se penche déjà sur plusieurs profils pour la fin de saison et l’un d’entre eux revient avec insistance : N’Golo Kanté. Pour rappel, le Français arrive en fin de contrat cet été et n’a pas encore prolongé.

Le même coup qu’avec Jorginho

Selon les informations du Mirror, Arsenal espère réaliser le même coup qu’avec Jorginho concernant N’Golo Kanté. Les Gunners veulent profiter de la situation contractuelle et sportive de l’international français pour réussir à le convaincre de rejoindre l’autre club de Londres. Blessé plus de la moitié de la saison cette année, l’ancien de Leicester pourrait bien vouloir changer d’air pour repartir sur un nouveau cycle. Mikel Arteta, qui a toujours apprécié le joueur et son profil, estime qu’il serait une recrue parfaite pour son système de jeu.

Mais il faudra désormais attendre le choix du joueur qui était plutôt pour rester encore chez les Blues. En effet, comme nous vous le révélions, Chelsea avait réussi à trouver un accord avec le joueur de 32 ans pour une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec une probable option pour étirer le bail jusqu’en 2027. Mais le pour le moment, la décision n’a pas encore été officialisé. De quoi maintenir les espoirs d’Arsenal qui suit depuis bien longtemps ce dossier et qui espère profiter de la moindre faille pour attaquer.