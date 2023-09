Portugal : Cristiano Ronaldo se lance à la conquête du padel

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo, par l’intermédiaire de son entreprise CR7 S.A., a remporté un appel d’offres lancé par la Fédération portugaise de padel pour la construction d’un complexe de 17 terrains dans la ville d’Oeiras, tout près de Lisbonne, qui deviendra à cette occasion le plus grand club lusitanien de padel. La société de la star portugaise et Lusofinança, une autre société de son pays natal, devraient investir plus de cinq millions d’euros pour mener à bien ce projet, selon les dernières indiscrétions de nos confrères espagnols de Relevo. Le site devrait être prêt au cours du premier semestre 2024 et aura une superficie de plus de 15 000 mètres carrés. Une fois le projet lancé, la FPP souhaiterait d’ailleurs que le club accueille de grandes compétitions au niveau international. Ce complexe s’appellera entre autre Padel City.

Ricardo Oliveira, président de la Fédération portugaise de padel, qui a donné le feu vert pour ce projet d’envergure, s’est félicité de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo pour mener à bien cette mission. «C’est un rêve qui devient réalité. Nous ne pouvions pas avoir de meilleurs partenaires. Un grand homme d’affaires et le meilleur sportif du monde», a notamment confié le dirigeant portugais qui souligne également l’intérêt pour le padel et sa croissance au Portugal : «nous pouvons dire, avec une certitude totale, que les installations seront imbattables. Cela consolidera le Portugal en tant que puissance internationale du padel.» De son côté, le joueur d’Al Nassr continue ses investissements pour augmenter son empire financier. Pour rappel, Cristiano possède déjà sa propre chaîne d’hôtels, une franchise de cliniques d’implants capillaires et sa chaîne de salles de sport.