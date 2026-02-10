Napoli : Antonio Vergara, la nouvelle pépite italienne qui fait rêver Antonio Conte

Tenant du titre, le Napoli traverse une saison bien plus contrastée que la précédente. Hors du top 24 et rapidement éliminés de la Ligue des Champions, les Napolitains ont vu leur parcours européen s’arrêter trop tôt dès la phase de championnat, laissant un goût amer autour du club malgré la victoire en Supercoupe d’Italie en décembre. En Serie A, la situation reste honorable mais insuffisante au regard des ambitions. Actuellement troisième du classement, Naples pointe déjà à neuf longueurs de l’Inter, leader solide et régulier. Les Partenopei jouent leur survie en Coppa ce soir contre Côme. Cette dynamique irrégulière s’est accompagnée de remous internes, notamment à l’automne, où des tensions sont apparues autour d’Antonio Conte et de sa gestion de groupe, pointé du doigt par Noa Lang qui a déjà plié bagages. Entre blessures, ajustements tactiques et attentes élevées liées au Scudetto, le Napoli a longtemps semblé chercher son équilibre, oscillant entre maîtrise et fébrilité, dans un climat parfois pesant.

Dans ce contexte instable, un visage nouveau s’est progressivement imposé comme une bouffée d’air frais : Antonio Vergara. Né à Frattaminore en janvier 2003, formé à Naples après des débuts dans les structures locales, le milieu offensif a longtemps grandi loin des projecteurs, passant par la Serie C à Pro Vercelli puis par la Serie B à Reggiana, où il a surmonté une grave blessure au genou. Revenu au Napoli avec patience et humilité, Vergara a dû attendre son moment, cantonné à des apparitions sporadiques avant de véritablement entrer dans la rotation. La saison 2025-2026 marque son explosion. Utilisé aussi bien entre les lignes que sur un côté, le numéro 26 a su convaincre par sa personnalité, sa qualité technique et son audace. Ses premières titularisations ont coïncidé avec ses premiers buts, notamment en Ligue des Champions face à Chelsea et en Serie A contre la Fiorentina, symboles d’un joueur capable d’assumer les grands rendez-vous. En quelques semaines, Vergara (2 buts, 3 passes en 13 apparitions) est passé du statut de promesse à celui de solution crédible dans la rotation de Conte.

Bientôt prolongé jusqu’en 2031 ?

Face à cette ascension fulgurante, le Napoli a rapidement compris la nécessité de sécuriser l’avenir de son joyau. Déjà lié au club jusqu’en 2030, Antonio Vergara est désormais au cœur des discussions pour une prolongation accompagnée d’une revalorisation salariale significative, reflet de son nouveau statut. Après avoir repoussé des approches importantes venues de l’étranger, la direction napolitaine travaille à un accord qui étendrait son contrat jusqu’en 2031. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu avec l’agent Mario Giuffredi. À seulement 23 ans, Vergara incarne un investissement stratégique pour l’avenir du club, tant sportif qu’économique. « Le coach m’aide particulièrement sur le plan mental et la concentration, et à améliorer les aspects que je dois perfectionner. Je ne ressens pas le poids du maillot, car c’est comme si, à chaque fois que je le porte, des milliers d’autres personnes en font autant : le poids est donc partagé. C’est comme si je jouais pour mon peuple. J’ai toujours joué en contribuant tactiquement à l’équipe. On travaille dur sur les aspects tactiques, vraiment très dur. Le coach nous demande de nous entraider, et j’essaie de le faire : s’il me demande de doubler la mise, je le fais. Au fil des années, j’ai toujours évolué en milieu offensif, je m’y suis toujours senti à l’aise, et c’est là, selon moi, que je peux le mieux m’exprimer : j’ai aussi joué milieu, ailier, attaquant… j’ai un peu tout fait. » Son choix de rester à Naples, de progresser dans l’ombre de joueurs expérimentés et de s’inscrire dans la durée, a renforcé la volonté du club de le considérer comme un pilier du projet à moyen terme.

Parallèlement à son affirmation sous le maillot napolitain, Antonio Vergara voit s’ouvrir les portes d’un autre rêve : celui de la Nazionale. « En début d’année, Conte m’a dit : "Antò, tu es bon, mais tu dois toujours rester concentré, car parfois tu perds le fil du jeu." Il m’aide surtout à me concentrer et à progresser. Pour moi, être dans cette équipe avec des joueurs aussi talentueux, entraînée par Conte, c’est comme être à l’école. Ils m’apprennent, et j’essaie d’apprendre autant que possible. » Suivi avec attention par le staff italien, son profil moderne, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, correspond aux besoins d’un groupe en reconstruction, à l’approche des barrages cruciaux pour la Coupe du Monde. Son parcours, fait de patience, de blessures surmontées et de choix forts, renforce l’image d’un joueur mûr malgré son jeune âge. À Naples, Vergara n’est plus seulement une révélation, il est devenu un symbole de renouveau, un pont entre le présent et l’avenir, et peut-être bientôt l’un des nouveaux visages de l’Italie. Pour lui, comme pour le Napoli, le rêve ne fait que commencer.