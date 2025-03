Atlético de Madrid : la presse espagnole met la pression sur Antoine Griezmann

Voici plusieurs semaines que du côté de l’Atlético de Madrid, Griezmann fait grise mine. L’attaquant français traverse une période compliquée, alors qu’on arrive à un moment crucial de la saison. Déjà très discret lors du derby madrilène en huitièmes aller de Ligue des Champions, Grizi n’a rien arrangé ce week-end avec une nouvelle rencontre assez insipide contre les voisins de Getafe.

Sur ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, il n’affiche qu’un but et qu’une passe décisive. Mais plus que les statistiques, ce sont les sensations laissées par le Français, moins participatif et moins incisif dans le jeu, qui inquiètent. Virevoltant sur la première partie de saison, Griezmann a clairement un coup de moins bien et même si un joueur comme Julian Alvarez a pris le relais dans ce rôle de leader offensif, les Colchoneros savent qu’il leur faudra un Grizi impérial pour espérer battre le Real Madrid en milieu de semaine.

Griezmann est attendu au tournant

La presse espagnole ne manque d’ailleurs pas de le signaler. « L’Atlético de Madrid a besoin du meilleur Griezmann pour vaincre le Real Madrid », indique Relevo, dans un article qui explique que le Mâconnais risque d’être le facteur X du match : « le Français traverse le pire moment de la saison au moment où son équipe a le plus besoin de lui et le match contre Madrid au Bernabéu et contre Getafe au Colisée n’a pas plu pas les fans, qui voient à quel point le Français est loin de ce qu’il était il y a quelques mois ».

« En additionnant les neuf matchs disputés entre février et mars, Griezmann n’a touché que dix ballons dans la surface adverse. Très peu de menace. Et il montre des signes d’être, en plus d’être fatigué et sans étincelle, en manque de confiance. Aucun duel ou dribble tenté, 0 sur 4 dans les centres, à la recherche de la première passe la plus facile… », indique pour sa part le journal AS dans un article assez dur envers le Français et d’autres joueurs colchoneros. Marca évoque aussi « un Griezmann loin de sa meilleure forme ». Autant dire que mercredi soir, face au Real Madrid, Griezmann a intérêt à faire bien mieux…