Atlético de Madrid : le cas Antoine Griezmann pose question

Le 13 mars prochain, Didier Deschamps va dévoiler la liste des Bleus retenus pour le prochain rassemblement. Sans surprise, Antoine Griezmann (33 ans) n’y figurera pas, lui qui a annoncé sa retraite internationale le 30 septembre dernier. Cela n’a pas forcément été perçu d’un mauvais œil par Diego Simeone, puisque son joueur peut profiter de quelques jours de repos qui sont toujours les bienvenus. Et ils le seront cette fois-ci puisque le natif de Mâcon traverse ces derniers temps une période un peu plus compliquée avec l’Atlético de Madrid, dont il est le meilleur buteur de l’histoire du club. Tout cela inquiète d’ailleurs son club.

Auteur de 16 buts et 7 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien joueur du FC Barcelone connaît un coup de pompe au moment le plus important de la saison, entre la course au podium en Liga et les matches à élimination directe en Ligue des champions. Mardi soir, il n’a pas vraiment brillé face au Real Madrid (défaite 2 à 1), lui qui était très attendu. Malgré des efforts défensifs, il a été inoffensif en attaque, contrairement à son jeune coéquipier Julian Alvaréz, auteur d’un très beau but. Une nouvelle sortie sans saveur de la part de Grizou qui pose question de l’autre côté des Pyrénées.

Un petit coup de moins bien qui interroge

C’est notamment le cas du quotidien AS, qui lui consacre un sujet ce vendredi. «Cholo est pressé de sauver la meilleure version de Grizi. Le Français traverse un passage à vide à un moment clé pour l’équipe. Pour vraiment aspirer à tout, le Cholo a besoin de quelque chose : le meilleur Griezmann . Le Français, qui aura 34 ans ce mois-ci (vendredi 21), est le joueur de champ le plus utilisé par Simeone pour une autre saison (2 776 minutes sur 3 690 possibles) mais lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Madrid, il semblait fatigué et loin de son meilleur niveau.»

AS ajoute : «comme si son physique n’était plus à la hauteur de matchs aussi épuisants, comme si son physique ne suffisait plus. Il a passé plus de temps dans le match à faire des passes en arrière (36 des 69 qu’il a effectuées) que dans le domaine où il est mortel, vers l’avant.» En effet, le champion du monde 2018 n’a tiré qu’une seule fois au but et n’a créé aucune occasion. De plus, seulement trois de ses passes sont arrivées dans la surface adverse. Trop timoré, celui qui n’est qu’à 3 buts des 200 réalisations sous le maillot madrilène inquiète en interne.

Un avenir à régler

Publiquement, Diego Simeone continue de le soutenir. «C’est un joueur extraordinaire, un faiseur de différence, qui nous a donné un bond en avant en termes de qualité.» Malgré tout, l’Atlético, qui va notamment affronter le Real Madrid et le Barça, à deux reprises, durant les prochaines semaines, attend bien mieux de sa part. Pour Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.net, il ne s’agit juste que d’une mauvaise passe. «Il a peut-être été un peu moins bien au cours des derniers matches, mais jusque-là, ses performances étaient très bonnes. C’est le passage à vide typique que traversent tous les joueurs. Je ne crois pas que ce soit inquiétant.»

Il poursuit : «je pense qu’il joue très bien. Il est devenu un joueur clé grâce à sa vision du jeu. Il est le lien parfait entre le milieu de terrain et la ligne offensive. De plus, il s’entend parfaitement avec Julián Álvarez.» Mais leur association pourrait ne pas aller au-delà de cette saison. En fin de contrat en juin 2026, Grizi arrive à un tournant de sa deuxième aventure chez les Colchoneros. AS indique qu’il tranchera au sujet de son avenir le 21 mars, au moment de fêter ses 34 ans. En cas de départ, il ne restera pas en Europe et rejoindra sûrement la MLS, qui le fait tant rêver. Antoine Griezmann prendra donc sa décision dans deux semaines. On imagine que cette fois-ci il n’y aura pas de vidéo pour annoncer son choix, comme cela avait été le cas en 2018 lorsque son cœur balançait entre l’Atlético et le Barça.