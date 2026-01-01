FC Barcelone : les 8 pépites de La Masia qui vont faire sensation en 2026

Ebrima Tunkara (15 ans, milieu offensif) : il vient d’entrer dans l’adolescence, mais c’est un joueur dont on entend déjà parler depuis un moment, et qui va encore faire parler de lui ces prochains mois et ces prochaines années. Le milieu offensif hispano-gambien, entré à La Masia à 8 ans, est souvent comparé à Lamine Yamal, mais son style de jeu ressemble plus à celui d’un Yaya Touré ou d’un Paul Pogba. A savoir un joueur puissant, rapide, mais extrêmement doué techniquement et capable de faire des différences balle au pied. Pour autant, il n’en abuse pas, loin de là, et c’est un joueur extrêmement collectif, affichant une énorme maturité, étant en plus très régulier et constant et capable de faire briller l’équipe et ses coéquipiers. Déjà surclassé en U19 et utilisé en UEFA Youth League.

Guille Fernandez (17 ans, milieu de terrain) : le Catalan est un milieu de terrain axial particulièrement puissant, et c’est ça qui saute d’abord aux yeux. S’il possède toute la panoplie du milieu de terrain traditionnel formé à La Masia, à savoir une belle palette technique et un QI foot très développé, il a aussi ce côté plus "anglais", plus "box-to-box", avec un volume de jeu énorme et des qualités physiques qui lui permettent de briser des lignes assez facilement en courant avec le ballon. Le joueur du Barça Atlètic adore également arriver lancé depuis les lignes plus reculées pour conclure les actions dans la surface ou à ses abords.

Toni Fernandez (17 ans, milieu offensif ou ailier) : cousin de Guille, les deux jouent avec l’équipe B du club et les deux risquent d’avoir des opportunités en équipe première dans les prochains mois. Toni a d’ailleurs déjà eu des minutes avec les A. Contrairement à son cousin, Toni évolue plus haut sur le terrain, derrière l’attaquant ou sur le côté. Gaucher plus qu’adroit, il est très à l’aise dans les petits espaces et parvient, avec facilité, à créer des situations intéressantes pour lui ou pour ses partenaires dans les derniers mètres adverses. C’est aussi un joueur capable d’assurer une dizaine de buts par saison.

Pedro Rodríguez (17 ans, milieu de terrain) : son nom rappellera de jolis souvenirs aux fans barcelonais, mais ce Pedro Rodriguez est un joueur bien différent de son homonyme. C’est un des leaders de l’équipe U19 du club, avec les qualités typiques des milieux de terrain formés au sein de la prestigieuse académie catalane. A savoir un joueur à qui le ballon colle au crampon, très intelligent dans ses décisions et sa lecture du jeu, capable de dicter le tempo de son équipe et d’organiser les séquences offensives. Les comparaisons avec Xavi Hernandez et Andrés Iniesta sont, là aussi, inévitables, le tout avec une touche un peu plus athlétique.

Xavi Espart (18 ans, latéral droit ou milieu de terrain) : si Jofre Torrents a eu quelques opportunités sous les ordres d’Hansi Flick sur le côté gauche de la défense, tout indique que ce sera bientôt au tour de Xavi Espart d’avoir sa chance. Côté droit de la défense… ou au milieu, puisqu’à la base, c’est un milieu de terrain de formation. Celui qui est considéré comme le chouchou du coach allemand de l’équipe première parmi les membres de l’équipe B est le joueur le plus polyvalent de La Masia, avec une vision du jeu et une intelligence tactique hors du commun qui lui permettent de performer quels que soient son poste et son rôle. Le tout, en étant particulièrement doué avec le ballon. A Barcelone, il est déjà comparé à Sergi Roberto.

Gorka Buil (15 ans, milieu de terrain) : il vient d’arriver à La Masia, mais il fait déjà sensation et de nombreux articles ont été écrits à son sujet ces dernières semaines, sur notre site notamment. Même s’il est souvent comparé à Pedri, son style ressemble plus à Fermin Lopez. C’est un milieu de terrain qui aime se projeter vers l’avant, prendre le ballon, dribbler et même terminer les actions. Moins posé, un peu moins organisateur, mais plus en rupture, avec une volonté permanente de faire mal à l’adversaire. Le tout en pouvant évoluer un peu partout au milieu et même en attaque. Comme Ebrima Tunkara, il est déjà surclassé avec les U19 du club.

Ruslan Mba (15 ans, ailier gauche) : on devrait encore attendre un peu avant de pouvoir le voir à l’œuvre ne serait-ce qu’en UEFA Youth League, mais à Barcelone, on sait que Ruslan Mba a toutes les cartes en main pour devenir un jour un grand joueur. Ailier gauche et gaucher, aussi capable de tomber sur le côté droit, c’est le joueur de la liste qui ressemble le plus à Lamine Yamal dans sa façon de jouer. S’il mise un peu plus sur son physique que son aîné, il a une facilité déconcertante à éliminer des adversaires et créer du danger dans les derniers mètres. Un véritable playmaker qui se distingue aussi par la confiance avec laquelle il joue, à l’image du numéro 10 de l’équipe première.

Jan Virgili (19 ans, ailier gauche) : c’est un cas un peu différent, puisqu’il a déjà quitté le Barça et on l’a déjà vu au plus haut niveau, mais certains sont convaincus que le FC Barcelone le fera revenir à l’avenir. L’international espoirs espagnol a signé à Mallorca l’été dernier, et il s’est très vite imposé pour ses premiers pas en Liga. Ailier déséquilibrant qui apporte de la folie et use les défenses, en plus d’être toujours assez lucide et adroit lorsqu’il faut lâcher cette dernière passe, sa progression est fulgurante. Le FC Barcelone conserve la moitié de ses droits et une option préférentielle pour l’avenir…