Bundesliga : le Bayern Munich enchaîne à Wolfsbourg et réalise un gros coup, Francfort sombre contre Gladbach

Le RB Leipzig ayant été accroché par Hoffenheim vendredi soir, la 29e journée de Bundesliga reprenait ce samedi après-midi avec le multiplex de 15h30. Eliminé en quarts de finale de Ligue des Champions par le PSG, le Bayern Munich (1er, 65 pts) défiait Wolfbsourg (3e, 54 pts) à la Volkswagen Arena avec un objectif clair : s'imposer et prendre sept points d'avance sur le RBL. Les Loups, eux, pouvaient aussi profiter du faux pas du dauphin bavarois pour revenir à quatre points. Et après la désillusion sur la scène européenne, les Bavarois ont retrouvé le sourire.

Si Neuer a encore été très important dans les cages, les champions d'Allemagne ont pu compter sur un Musiala inspiré. Le jeune joueur de 18 ans ouvrait d'abord le score après une série de dribbles (15e) avant de signer un doublé avant la pause sur un service de Müller. Entre temps, Choupo-Moting avait doublé la mise avant la réduction du score de Weghorst (35e). Le Bayern menait 3-1 à la pause. En deuxième période, l'équipe de Hans-Dieter Flick tremblait un peu avec le but de Philipp (54e, 2-3) mais les Bavarois tenaient derrière pour prendre les trois points. Au classement, le Bayern s'envolait avec 7 points d'avance en tête.

Schalke 04 tout proche de la 2. Bundesliga

Heureusement pour Wolfsbourg, l'Eintracht Francfort n'a pas su profiter de ce faux pas pour passer sur le podium. En déplacement sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, les Aigles ont pris l'eau. Après l'ouverture du score de Ginter (10e, 1-0), Hofmann doublait la mise à l'heure de jeu pour les locaux (60e, 2-0) avant un but de l'Algérien Bensebaini (67e, 3-0). Wolf participait même à la fête (90e+5, 4-0) ! Giflé par Gladbach, la formation d'Adi Hutter ne quittait pas sa quatrième place et gardait un point de retard sur les Loups. A l'inverse, Marcus Thuram et ses coéquipiers prenaient la septième place.

Mais il n'y pas eu qu'un seul gros score cette après-midi. Car au Schwarzwald-Stadion, Schalke 04 a encore perdu cette fois-ci face à Fribourg (0-4). Lanterne rouge avec seulement 13 points au compteur, l'équipe de Gelsenkirchen a enregistré sa vingtième défaite de la saison en championnat. Schalke 04 se rapproche de plus en plus de la relégation... Dans les autres rencontres, l'Union Berlin a pris le meilleur sur Stuttgart, tandis qu'Augsbourg et l'Arminia Bielefeld se sont quittés sur un match nul et vierge.

Les résultats de 15h30 :