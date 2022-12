OM : la très grande soirée de Sead Kolasinac

La suite après cette publicité

Sead Kolasinac est un homme de peu de mots. On l’a une nouvelle fois aperçu ce mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match. Ce jeudi soir, le Bosnien était titulaire, ce qui n’est pas franchement une assurance lorsqu’on participe à la conférence de presse de la veille de match. Mais c’est surtout son poste qui a interloqué. Tudor nous avait habitués à le faire jouer en défenseur central gauche de sa défense à trois, cette fois il était piston.

On s’est tout de suite posé la question : est-ce une sanction à l’encontre de Nuno Tavares ? Probablement pas, mais, même lorsqu’il utilise peu de mots, l’ancien d’Arsenal avouait sa préférence pour la position de central gauche. Mais peu importe puisque ce jeudi soir, face à une équipe de Toulouse qui n’avait visiblement pas fini de faire des cadeaux de Noël (6-1), il a été excellent.

À lire

OM-TFC : Payet sait quel est le plus beau but

Tudor est fou de joie pour Kolasinac

Alors, évidemment, tout le monde retiendra son but après un contrôle heureux et un dribble de la semelle avant de finir du plat du pied comme un vrai attaquant, mais il s’est dépensé et a gagné bon nombre de ses duels (sept sur neuf disputés) tout en réussissant les deux seuls dribbles, dont celui de son sublime but, qu’il a tentés. Il suffisait de voir Payet parcourir le terrain, au moment de son remplacement, pour comprendre l’étendue de sa performance ce jeudi soir. Il fallait aussi voir comment Igor Tudor l’a, tout comme l’entièreté du Vélodrome, applaudi à tout rompre lors de son remplacement.

La suite après cette publicité

« Je pense que, vu comment il a joué ce soir et après son but, il devrait toujours jouer à ce poste. Nuno devait jouer, mais il avait un problème au ventre, c’est pour ça qu’il est resté sur le banc. Sead travaille dur, il s’applique, il mérite ce qu’il reçoit et je suis très content pour lui », a d’ailleurs commenté le Croate. Avec Kolasinac, Nuno Tavares va devoir se bouger un petit peu plus et ce n’est pas plus mal pour l’OM !