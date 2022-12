OM - Toulouse : les notes du match

La suite après cette publicité

Et si le faux pas rennais profitait à l’OM ? Après que les Bretons se soient inclinés à Reims un peu plus tôt dans la soirée (3-1), Marseille avait l’occasion de monter sur le podium en cas de victoire lors de la réception de Toulouse. Dans un Stade Vélodrome toujours aussi bouillant, surtout pour la reprise du championnat de France, et assez réactif pour rendre hommage à Pelé, dont l’annonce de son décès a eu lieu quelques minutes avant le coup d’envoi seulement, les Phocéens ont saisi la balle au bond.

Ils ont tremblé à de rares moments dans cette rencontre, surtout en première période, mais le réalisme était bien de leur côté. Dejaegere a échoué face au but (10e), Chaibi s’est montré beaucoup trop maladroit sur cette remise de la tête de Dallinga (38e), quand Pau Lopez a sorti le grand devant l’attaquant néerlandais (45e+1). Un arrêt ô combien important avant la pause car il a permis à son équipe de revenir au vestiaire avec deux buts d’avance. Un écart qui ne sera jamais comblé, au contraire même.

La plus belle victoire de l’OM cette saison

Avec un Payet à la baguette, les Phocéens avaient déjà fait la différence. Présent sur cette première opportunité de Ünder (3e), il laissait Gigot et Clauss faire le travail côté droit pour l’ouverture du score signée Rongier (1-0, 13e). Sanchez lui manquait le break (19e) mais c’est bien Toulouse qui se sabordait avec cette étonnante tête contre son camp de Nicolaisen (2-0, 41e). Le Danois était ensuite la victime du superbe enchainement de Kolasinac, contrôle de l’extérieur-roulette, pour une addition encore plus lourde (3-0, 52e).

Le Tef’ venait d’abdiquer. Quelques instants auparavant, Payet s’était raté sur ce centre de Clauss (47e), avant de se rattraper d’une belle frappe en lucarne (4-0, 62e). Le capitaine méritait bien sa standing ovation, remplacé par Dieng, lequel obtenait un penalty sur son premier ballon, transformé par Ünder (5-1, 80e). Un but bienvenu car il calmait les dernières ardeurs toulousaines après le penalty de van den Boomen (66e). Tavares clouait le spectacle d’un joli but (6-1, 82e), signant la plus belle victoire de l’OM cette saison et une belle 3e place au classement.

L’homme du match

Kolasinac (7,5) : choisi à la place de Tavares pour entamer la reprise de la saison, l’ex-joueur d’Arsenal a été flamboyant. Auteur de la première occasion du match, d’une belle tête (3e), il avait déjà chauffé le public marseillais. Il s’est parfois fait prendre au duel, comme face à Ratao (50e), mais a récupéré trois ballons et gagné six duels. Sa soirée a surtout été marquée par ce sublime but, plein de technique. Remplacé par Tavares (62e), qui s’est ajouté à la fête grâce à un magnifique enchaînement.

Olympique de Marseille

Lopez (6) : une belle sortie des poings (24e), un arrêt magnifique (44e), pour un total de quatre parades décisives. Le portier espagnol a réalisé un bon match, mais n’obtiendra pas de clean sheet puisqu’il n’a rien pu faire sur le penalty de Van den Boomen, très bien tiré.

Mbemba (6) : quelques erreurs dans les duels aériens (37e) et quelques incertitudes dans son placement sur certaines contre-attaques toulousaines. Mais globalement, Chancel Mbemba a fait son match avec trois interceptions réalisées et quatre dégagements décisifs. Un match abouti, même si le Téfécé a clairement été en deçà offensivement.

Gigot (7) : une belle percée et un joli une-deux tenté avec Clauss, avant un très bon centre décisif pour le but de Rongier, sur l’ouverture du score. Un début de match parfait. Défensivement, il a été le Marseillais le plus solide avec sept duels gagnés et deux interceptions. Remplacé par Bailly (61e)

Balerdi (4) : la rentrée ne s’est pas très bien passée pour l’Argentin, qui a pu voir le troisième titre mondial de son pays. Bougé dans les duels, toutes les actions dangereuses sont venues de son côté en début de match (3 duels perdus, pour seulement 2 gagnés). Il a également fait preuve de maladresse, avec beaucoup de passes ratées (10).

Clauss (5,5) : il a participé à l’ouverture du score en servant parfaitement Gigot pour le une-deux décisif. Beaucoup d’appels et de courses réalisées tout au long de la partie. Deux centres manqués, avant une superbe inspiration pour trouver en retrait Payet (46e), qui a raté le cadre. Il a ensuite délivré une passe décisive pour Payet, en fin de match. Son match a été entaché d’un penalty concédé en fin de partie (66e).

Rongier (6) : il a débuté son match de la meilleure des manières en lâchant une jolie reprise pour ouvrir le score. Il a eu un peu de mal dans le temps faible marseillais, mais a pu ensuite jouer librement vers l’avant, en combinant beaucoup avec Ünder et ses deux pistons. Un match abouti où il a pu inscrire son troisième but avec l’OM. Remplacé par Veretout (78e) , le finaliste du Mondial 2022.

Gueye (5,5) : plus en difficulté que Rongier, il n’a pas été très efficace dans le travail défensif dans le temps faible olympien. Cela a été plus simple pour lui ensuite et il a pu contrôler le milieu de terrain. Il s’est aussi montré offensivement, en délivrant une passe décisive pour Kolasinac.

Kolasinac (7,5) : voir ci-dessus

Ünder (5,5) : difficile de mettre une note négative à Cengiz Ünder après la démonstration offensive de l’OM, où il a pu participer en inscrivant le cinquième but, sur penalty. Mais globalement, le turc n’a pas réalisé son meilleur match. Un bon centre vers Kolasinac (3e) à signaler et quelques appels intéressants à noter.

Payet (7) : remuant en début de match, il a ensuite un peu disparu. Il a ensuite beaucoup trouvé Clauss et Ünder, avant de manquer une grosse occasion (47e). Il a réalisé ensuite une superbe passe en profondeur, qui n’entrera pas dans ses statistiques personnelles puisqu’elle a été convertie par… Nicolaisen dans son propre but. Il a ensuite inscrit le quatrième but, d’une belle frappe enroulée en lucarne. Remplacé par Dieng (77e) , qui a obtenu un penalty.

Sanchez (5) : il n’a pas pu participer à la fête. Malgré beaucoup d’appels tentés et des combinaisons avec Ünder et Payet, il n’a pas vraiment eu d’occasion à se procurer. Remplacé par le jeune Ben Seghir (87e).

Toulouse FC