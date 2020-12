Serie A : pour sa 100e, Ronaldo offre la victoire à la Juve face au Genoa

La 11e journée de Serie se poursuivait ce dimanche et voyait la Juventus se déplacer sur la pelouse du Genoa pour recoller au peloton de tête. Un peu plus tôt dans la semaine, les hommes d’Andrea Pirlo ne faisaient qu’une bouchée du FC Barcelone (0-3) et terminaient en tête de leur groupe de C1. De quoi préparer au mieux cette rencontre qui pouvait leur permettre de revenir à trois petits points de l’actuel leader milanais et ainsi continuer leur belle série d’invincibilité en championnat depuis le début de l’exercice 2020-2021. Pour ce faire, les Bianconeri entamaient parfaitement leur match et pensaient ouvrir le score dès la 2e minute de jeu par l’intermédiaire de Rabiot qui s’aidait finalement de son bras pour pousser le ballon au fond des filets. M. Di Bello annulait le but et sanctionnait l’ancien Parisien d’un carton jaune. La Veille Dame monopolisait le ballon et mettait la pression sur une équipe génoise tétanisée en défense. McKennie avait une nouvelle fois faim de but et obligeait Perin à écarter le danger d’un superbe arrêt réflexe (10e).

Dès lors, l’intensité mise par les Turinois mettait en grande difficulté les visiteurs qui, toutefois, ne rompaient pas et rentraient aux vestiaires sans avoir encaissé de but (0-0). Mais le verrou du Genoa finissait logiquement par voler en éclats au retour des vestiaires. Paulo Dybala profitait d'une subtile déviation de McKennie pour tromper d'une frappe à ras de terre le portier adverse et inscrire son premier but de la saison en Serie A (57e, 0-1). Deux minutes plus tard, Chiesa pensait doubler la mise mais voyait l'arbitre refuser son but pour une position de hors-jeu de Ronaldo. Une fausse joie qui se transformait même en cauchemar puisque sur l'action d'après, l'ancien joueur de la Juve Stefano Sturaro égalisait sur la première réelle occasion génoise (61e, 1-1). À son tour, Dybala répondait du tac au tac mais voyait, à l'instar de Chiesa, son but refusé pour une nouvelle position de hors-jeu de l'attaquant portugais (66e). La Vieille Dame poussait pour l'emporter et à quinze minutes du terme, Cuadrado obtenait un penalty que ne manquait pas de transformer Ronaldo pour sa 100e sous le maillot turinois (78e, 1-2). Le quintuple Ballon d'Or n'en restait pas là et s'offrait un nouveau but sur penalty à quelques minutes de la fin du match (89e, 1-3). Avec les deux buts du Portugais, la Juve l'emportait 3-1 et remontait ainsi à la 3e place au classement.