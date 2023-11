Barça : toutes les marques s’arrachent Lamine Yamal à prix d’or

Le Barça veut préparer l’avenir avec Lamine Yamal, et les marques aussi. Fraîchement prolongé par le club catalan jusqu’en 2026, le prodige de 16 ans dispose d’offres vertigineuses des plus grands et puissants équipementiers de sport au monde, comme avancé par Relevo ce vendredi.

La suite après cette publicité

Pour les marques, le jeune international espagnol s’apparente en effet à une véritable force de frappe planétaire auprès des jeunes, lui qui totalise déjà plus de 4 millions d’abonnés sur son compte Instagram. En ce sens, Nike, Adidas, Puma ou encore New Balance se livrent aujourd’hui une véritable bataille dans la course à cette signature. Relevo précise que Yamal se serait d’ailleurs vu proposer des montants astronomiques et similaires à ce qui se fait habituellement chez des stars confirmées.