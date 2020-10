OL : l'OGC Nice tente le coup pour Jeff Reine-Adélaïde

Peu à peu, Jeff Reine-Adélaïde a vu comment les pistes pour son avenir se sont évaporées. Le milieu offensif de 22 ans, qui souhaite quitter l'Olympique Lyonnais comme il l'a affirmé publiquement, était notamment convoité par le Hertha Berlin et le Stade Rennais. Mais le mercato s'est terminé en Allemagne, et le club breton, que le principal concerné souhaitait rejoindre, n'a visiblement pas donné suite.

La suite après cette publicité

Et voilà que, selon les informations de Téléfoot, l'OGC Nice s'intéresse à l'ancien Angevin. Des négociations ont même lieu en ce moment même entre les Aiglons et les Rhodaniens. RMC Sport confirme l'information et précise qu'il s'agit de discussions autour d'un prêt pour le joueur, pour qui l'OL demandait initialement un montant environnant les 30 millions d'euros.

Il viendrait boucler un mercato estival particulièrement animé et ambitieux, pendant lequel des joueurs comme Amine Gouiri (OL), Robson Bambu (Atlético Paranaense), Hassane Kamara (Reims) ou encore Jordan Lotomba (Young Boys de Berne) ont débarqué sur la Cote d'Azur. Les deux parties vont cependant devoir mettre le turbo, à moins de deux heures de la fermeture du marché...