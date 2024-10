Lionel Messi allume encore le Paris Saint-Germain

Lionel Messi ne perd jamais une occasion de mettre un tacle au PSG. Passé par le club francilien entre 2021 et 2023, la Pulga n’a jamais caché son mal-être au sein de la capitale française. Au cours de la saison 2023 de MLS, il l’aurait notamment confié une fois de plus à Brecht Dejaegere, comme ce dernier le confirme à la RTBF. «Il me dit que pour lui, au PSG, c’était "la mi-rda" (la m-rde en espagnol)», se remémore l’ancien Toulousain qui avait pu échanger avec l’Argentin à l’occasion du match Charlotte - Inter Miami.

Pour rappel, Lionel Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain après l’échec de sa prolongation avec le FC Barcelone pour des raisons économiques. Malgré un bilan statistique honorable de 75 matchs, 32 buts, 35 passes décisives, la mayonnaise n’a jamais pris entre l’octuple Ballon d’or et le club parisien. Malheureux hors des terrains, et parfois sifflé par le Parc des Princes, Messi garde un souvenir amer de son aventure dans la capitale française.