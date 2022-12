Séville : Jorge Sampaoli aimerait chiper des joueurs à l'OM

La suite après cette publicité

Récemment nommé entraîneur du Séville FC, Jorge Sampaoli s'est livré à l'exercice de la foire aux questions avec des supporters, sur la chaîne Twitch du club rojiblanco. Et c'est fort logiquement que le mercato hivernal a occupé une grande place dans l'interaction entre l'Argentin et ses supporters. Passé sur le banc de l'OM la saison passée, il garde de bons souvenirs de plusieurs de ses anciens joueurs et, en réponse à une question lui ayant été posée, a déclaré qu'il aimerait - dans l'idéal - pouvoir en ramener certains à Séville.

« J'ai vraiment apprécié la dernière étape de Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente », a-t-il expliqué au cours de ce live.