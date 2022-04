PSG : Mauricio Pochettino pourrait donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Clermont, ce samedi à 21 heures. L'occasion pour les Parisiens de conforter leur première place au championnat après le probant succès obtenu face au FC Lorient (5-1). Présent ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a en revanche pas pu éviter les questions relatives à l'avenir de Kylian Mbappé, étincelant avec le club de la capitale et plus que jamais pressenti du côté du Real Madrid.

Interrogé à ce sujet et sur les stratégies possibles pour conserver la star parisienne, le coach argentin du PSG, déterminé à conserver le Bondynois, a cependant tenu à rappeler que la décision finale appartenait au champion du monde 2018 : «je comprends qu’il y a plusieurs éléments dans votre question. Quand il sera là, vous pouvez lui demander car il est le mieux placé pour répondre. Je pense que le club et tous les acteurs veulent le meilleur pour le club et pour Kylian. Le meilleur pour le club, c’est qu’il reste et le meilleur pour Kylian, c’est qu’il reste». Relancé sur la question du capitanat que le club parisien pourrait donner à Mbappé pour lui témoigner sa confiance, l'ancien entraîneur des Spurs n'a par ailleurs pas exclu l'idée : «oui c’est possible mais comme pour d’autres joueurs dans le groupe».