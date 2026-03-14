Le Real Madrid est dos au mur pour Kylian Mbappé et l’équipe de France

Jouera ou jouera pas ? Kylian Mbappé a annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu’il avait repris le chemin de l’entraînement. On le voit à Valdebebas et plutôt en forme après son problème au genou puisqu’il s’est même essayé à quelques frappes. Son retour à la compétition se précise. «Il va de mieux en mieux chaque jour, sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City», précisait même Arbeloa le matin même.

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«Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent, poursuivait le coach du Real Madrid face à la presse hier. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético de Madrid (le 22 mars), et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France.» Nous y venons, le sujet est sur la table. Mbappé est très pressé de reprendre la compétition, lui qui est absent depuis le début du mois, après avoir déjà eu un problème à ce même genou au coeur de l’hiver. Il a sans doute repris trop tôt et a à nouveau dû se faire soigner.

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Une absence en équipe nationale lui offrirait 10 jours de récupération

C’est depuis les tribunes qu’il a vu ses partenaires, et notamment Federico Valverde, auteur d’un triplé, gifler Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Sans lui donc, un affront pour un compétiteur d’un tel calibre. L’attaquant de 27 ans souhaite absolument avoir sa part dans cette qualification plutôt inattendue (sur le papier et l’état de forme des deux équipes) qui se dessine. Il veut en être à Manchester mardi prochain pour le retour. Mais dans quel état de forme ? Un débat existe à Madrid pour le laisser au repos jusqu’à la trêve internationale, et ce n’est pas pour rien.

Selon Mundo Deportivo, si son club le laisse au repos contre City et l’Atlético, il offrira 10 jours de récupération supplémentaire à son joueur en le privant de convocation en équipe de France. Car, si Mbappé joue avant la trêve avec son club, c’est qu’il est apte, et les textes de la FIFA stipulent bien qu’un club est dans l’obligation de mettre un joueur à disposition de l’équipe nationale dans ce cas là. Seul un certificat médical pourrait empêcher le capitaine des Bleus de rejoindre la sélection, qui doit en plus de cela s’envoler pour les États-Unis pour affronter en amical le Brésil puis la Colombie.

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Décision à venir

Autre possibilité, Mbappé pourrait rejoindre Clairefontaine et faire constater sa blessure auprès du staff médical de l’équipe de France. «Tout joueur qui, en raison d’une blessure ou d’une maladie, est dans l’incapacité de répondre à une convocation de la fédération de son pays de nationalité, doit, à la demande de cette dernière, se soumettre à un examen médical effectué par un médecin désigné par elle. Si le joueur le souhaite, cet examen médical sera réalisé sur le territoire de la fédération où il est inscrit», écrit la FIFA. Si Mbappé est préservé pour les deux rencontres à venir du Real, on saura pourquoi…