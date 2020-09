La motion de censure à l'encontre de Josep Bartomeu approuvée

Désireux de voir Josep Maria Bartomeu quitter le navire catalan pour de bon, les socios des Culés ont mis en place il y a quelques jours, un moyen radical pour y parvenir. En effet, ces derniers ont été à l’initiative d’une motion de censure à l’encontre de Bartomeu et devaient recueillir au moins 16 521 votes pour que celle-ci soit validée.

Et le quotidien sportif espagnol Marca nous informe ce jeudi que les socios ont recueilli environ 18 000 signatures, soit plus que le nombre nécessaire pour ainsi déterminer la tenue d’un référendum au sujet de l'avenir du président du FC Barcelone et sa direction. Ce dernier pourrait avoir lieu dans les dix à vingt jours à venir et si deux tiers des votants désapprouvent l'équipe Bartomeu, ce dernier sera ainsi remercié et devra quitter son poste quelques mois avant la date prévue.