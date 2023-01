Coupe de France : Nantes, tenant du titre, assure, Monaco et Nice éliminés par des petits

Huit équipes étaient déjà qualifiées pour les 1/16es de finale de la Coupe de France avant les 7 matches programmés à 18h ce samedi. Le PSG, l’OM, Lens, l’OL, Brest, Bastia, Grasse (N2) et Strasbourg Koenigshoffen (R1) allaient connaître leurs adversaires potentiels au prochain tour. En cette fin d’après-midi, chez les formations de Ligue 1, Monaco, Nantes et Nice étaient sur le pré. Tenant du titre, le FC Nantes se déplaçait au stade Michel d’Ornano, pour affronter l’AF Virois (N3), défait au tour précédent par le Stade Malherbe de Caen, mais qualifié sur tapis vert suite à une erreur de compo des pensionnaires de Ligue 2. Les Nantais attendaient la demi-heure de jeu pour faire respecter la hiérarchie. Sur un centre de Guessand, repoussé un peu timidement par le portier virois, Mostafa Mohamed terminait de près (29e). En seconde période, Evann Guessand offrait, en solo, le deuxième but à Nantes (56e) et assurait la présence des Canaris au tour suivant.

Nice tombe dans le Puy

Finaliste malheureux de la précédente édition, Nice n’avait pas la réussite des Nantais et se faisait cueillir d’entrée par Le Puy (N1) et son serial buteur, Mohamed Ben Fredj. Le Tunisien de 22 ans, prêté par l’AJ Auxerre, profitait d’une mauvaise intervention défensive de Melvin Bard pour tromper Schmeichel et s’offrir une 5e réalisation en Coupe de France. Les Niçois touchaient du bois dans les deux périodes et poussaient pour égaliser, mais la forteresse des Ponots tenait bon et le 16e de National 1 éliminait le 11e de Ligue 1. Autre formation de l’élite engagée à cet horaire, l’AS Monaco était opposée à Rodez (L2) et ouvrait le score grâce à Maghnes Akliouche, d’une frappe puissante dans la surface (24e). Wissam Ben Yedder doublait la mise, à l’affût d’un centre-tir d’Ismael Jakobs (38e). Mais les Ruthénois réduisaient l’écart par l’intermédiaire de Joseph Mendes, tranquille de la tête devant Malang Sarr (42e) et en fin de deuxième période, oublié dans le dos de la défense, l’ancien Monégasque Aymen Abdennour permettait au 17e de Ligue 2 d’égaliser (2-2, 80e).

Monaco éliminé aux pénos !

Thomas Didillon sauvait le club princier à un souffle du terme de la rencontre. Et à Louis-II, les Monégasques étaient contraints de disputer une séance de tirs au but. Wissam Ben Yedder a ouvert le bal, imité par Abdennour. Disasi a permis à Monaco de poursuivre la séance en tête, mais Bradley Danger a remis les deux équipes à égalité. Le jeune Monégasque Eliesse Ben Seghir n’a pas tremblé. Thomas Didillon a été le premier héros de cette séance en repoussant la tentative ruthénoise de Killian Corredor. Caio Henrique a inscrit le 4e tir de l’ASM. Senaya a entretenu le suspense et il a bien fait, car Golovin a envoyé le tir de la gagne dans les nuages. Clément Depres n’a pas tremblé, alors que Cibois a ensuite détourné la tentative du jeune Soungoutou Magassa. Andy Pembélé a eu l’honneur d’offrir à Rodez la qualification (2-2, 4-5 t.a.b)!

Amiens sorti par une N3 !

Opposé au Petit Poucet Villerupt Thil (R1) à Amnéville, Annecy n’a pas tergiversé. Les joueurs de Laurent Guyot ont rapidement ouvert le score, sur un centre d’Alexy Bosetti, bien coupé par Vincent Pajot (8e). Arnold Temanfo a doublé la mise d’un plat du pied droit dans la surface (16e). Les amateurs ont réagi sur penalty, par l’intermédiaire d’Hugo Mannarino (19e), avant qu’Annecy ne reprenne ses distances, grâce à Mendy (23e). Vincent Pajot s’offrait ensuite un doublé (29e), avant que les locaux ne se retrouvent à dix (31e). Dans le deuxième acte, Rocchi (64e) et Baldé (1-6, 75e) sont venus achever la formation de Régionale 1. Dernier 32e de finale disputé à 18h, Thaon (N3) face à Amiens (L2) s’est également joué aux tirs au but. Hassane Bandé et Mehdi Bariki ont buté sur Raphael Rodriguez, gardien héroïque de Thaon (0-0, 3-1 t.a.b).

Le derby breton pour Plabennec

De leur côté, les Chamois niortais (L2) se qualifiaient aux dépens de Granville (N2), grâce à deux réalisations de l’international béninois Junior Olaitan (57e, 69e), et à l’entrant Yanis Merdji, passeur puis buteur (0-3, 77e), alors que les Granvillais avaient passé la dernière demi-heure à dix. Derby breton entre Plabennec (N3) et Vannes (N2). À la demi-heure de jeu, la sortie ratée du portier vannetais profitait au Gambien Yahya Kujabi (30e). Vannes tentait de revenir, trouvait même la transversale, mais les locaux résistaient et doublaient même la mise, par l’intermédiaire de Nathan Madec (2-0, 79e).

Les résultats des 32e de finale de la Coupe de France (18h) :

AF Virois (N3) 0 - 2 Nantes (L1) : Mostafa Mohamed (29e), Guessand (56e) pour Nantes.

Granville (N2) 0 - 3 Niort (L2) : Olaitan (57e, 69e), Merdji (77e) pour Niort.

Le Puy-en-Velay (N1) 1 - 0 Nice (L1) : Ben Fredj (3e) pour Le Puy-en-Velay.

Monaco (L1) 2 - 2 (4-5 t.a.b) Rodez (L2) : Akliouche (24e), Ben Yedder (38e) pour Monaco / Mendes (42e), Abdennour (80e) pour Rodez.

Plabennec (N3) 2 - 0 Vannes (N2) : Kujabi (30e), Madec (79e) pour Plabennec.

Thaon (N3) 0 - 0 (3-1, t.a.b) Amiens (L2)

Villerupt Thill 1 - 6 Annecy (L2) : Mannarino (19e, s.p) pour Villerupt / Pajot (8e, 29e), Temanfo (16e), Mendy (23e), Rocchi (64e), Baldé (75e) pour Annecy.