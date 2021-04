Marcelo Bielsa va encore prolonger son contrat avec Leeds

La suite après cette publicité

Ce samedi, le maître a donné une leçon à l’élève. Le Leeds United de Marcelo Bielsa s’est imposé deux buts à un face à la machine citizen de Pep Guardiola, le leader du championnat. Malgré le fait que les pensionnaires d’Elland Road étaient réduits à dix à la mi-temps, ils ont tout de même trouvé les ressources nécessaires pour vaincre le probable futur champion chez lui. Avec ce succès, le promu monte à la 9ème place du championnat et continue de prouver qu’il est la surprise de cette saison de Premier League. Une surprise qui pourrait bien durer.

En effet, selon les informations du média argentin La Nacion, les dirigeants de Leeds ont été conquis après ce succès face aux Skyblues et sont désormais convaincus que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille est l’homme providentiel sur le banc du club anglais. Même si le doute n’était pas franchement installé avant, la décision est désormais prise : le contrat de Marcelo Bielsa va encore être prolongé.

Deux années supplémentaires pour El Loco

Malgré que le tacticien argentin ait prolongé son contrat en septembre dernier, avec un bail terminant désormais en 2022, la direction a dans l’idée de le conserver une saison de plus, soit jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Et pour cela le club souhaiterait lui offrir un nouveau contrat pour sécuriser l’avenir du manager de 65 ans. Selon La Nacion, les négociations seraient même «très proches» d’aboutir pour une prolongation de deux années supplémentaires.

Le vestiaire est derrière Marcelo Bielsa et tout le monde à Leeds est convaincu qu’il est l’homme parfait pour maintenir le club dans l’élite et lui permettre de continuer sa progression. L’équipe l’a d’ailleurs prouvé depuis longtemps, car malgré l’exigence du jeu demandé par l’ancien sélectionneur de l’Argentine et le fait qu’il gère ce groupe depuis presque trois ans, les Peacocks continuent de se montrer performants et de suivre à la lettre les éprouvantes demandes de Bielsa.