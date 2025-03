Ligue 1 : le LOSC assure l’essentiel face à Montpellier

Cette saison est difficile à qualifier pour le LOSC. Capable de grandes performances sur la scène continentale, les Dogues affichent parfois des limites criantes en Ligue 1. Les derniers jours nordistes illustrent bien ce paradoxe. Auteurs d’une rencontre absolument ratée face au PSG en championnat dimanche dernier (1-4), les Lillois ont réussi à aller chercher un nul précieux sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi en 8e de finale aller de Ligue des Champions (1-1). Pour autant, actuellement à la cinquième place dans l’élite, les hommes de Bruno Genesio avaient donc besoin d’une victoire impérative face à la lanterne rouge Montpellier à domicile ce samedi.

Finalement, entre une équipe qui enchaîne les matches depuis des semaines et une autre qui enchaîne les mauvais résultats, le rendez-vous n’aura clairement pas été au rendez-vous en première période. Largement dominateurs et monopolisant le ballon (83% de possession), les coéquipiers de Jonathan David ont usé d’imprécisions techniques. Du déchet qui leur a empêché de se créer la moindre occasion franche lors d’un premier acte plus que terne. En face, Montpellier a subi en majorité malgré quelques approches facilement repoussées par l’arrière-garde lilloise.

La malice de Jonathan David aura suffi au LOSC

Au retour des vestiaires, les locaux ont légèrement été plus inspirés. Et cela aura suffi pour faire la différence et faire sauter le verrou lensois. Alors que Joris Chotard était proche de surprendre Lucas Chevalier après une frappe contrée, le LOSC a marqué sur l’action suivante. Trouvé un second poteau après une tête ratée de Meunier sur corner, Ismaily a armé une demi-volée puissante qui a permis à un David opportuniste de dévier le ballon pour ouvrir le score et tromper Benjamin Lecomte (0-1, 50e). Par la suite, le LOSC a géré son avantage au score. Face à un MHSC sans grande inspiration, le LOSC a même été proche de doubler la mise à de nombreuses reprises.

Mais Benjamin Lecomte, auteur d’une grande parade face à Chuba Akpom (72e), est resté vigilant sur sa ligne pour éviter un nouveau naufrage héraultais. Néanmoins, cela reste trop insuffisant pour empêcher une nouvelle défaite du MHSC en championnat. Bon dernier de Ligue 1, le club entraîné par Jean-Louis Gasset devra vite se ressaisir avant un match crucial à domicile contre Saint-Etienne la semaine prochaine. De son côté, Lille garde la cadence et revient à hauteur de Monaco et à deux points de Nice, troisième. Un succès qui permet également de préparer la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions mercredi prochain.