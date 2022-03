Real-PSG : Toni Kroos entretient le doute

Élément clé de l'entrejeu merengue, Toni Kroos (32 ans) pourrait bien manquer le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, prévu mercredi prochain en Espagne. « C'est une petite blessure, mais je ne peux pas dire à 100% que je serai prêt pour mercredi », a ainsi expliqué le milieu de terrain allemand, qui souffre d'une micro-lésion musculaire aux ischio-jambiers, lors d'un podcast en compagnie de son frère, Felix, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

« Ce n'était pas à cause de la surcharge de minutes, c'était juste de la malchance. Je travaille déjà pour être de retour. Mercredi, j'ai ressenti quelque chose à la fin de la séance d'entraînement et maintenant, il faudra voir », a ajouté le champion du monde 2014. « Je crois que Kroos a un petit problème et qu'il sera là contre Paris », avait de son côté confié Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi, alors que Toni Kroos a déclaré forfait pour le match de Liga contre la Real Sociedad samedi (21h).