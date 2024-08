OM : Mason Greenwood fait halluciner l’Angleterre

Un doublé pour démarrer son aventure marseillaise. Pour l’entrée en matière de l’écurie phocéenne en Ligue 1, sur la pelouse de Brest, l’attaquant anglais a été brillant. « C’est un joueur différent, d’un niveau extraordinaire. Je suis content qu’il ait marqué, comme ça, toutes les polémiques qui ont précédé l’arrivée de Greenwood me rendent la vie plus tranquille, parce que sinon, il aurait été submergé de polémiques. Nous avons fait un choix réfléchi en ne mettant en avant que l’aspect sportif », confiait son coach Roberto de Zerbi après le match.

La suite après cette publicité

Impliqué sur les cinq buts marseillais, Mason Greenwood a donc montré qu’il a le potentiel pour tout écraser en Ligue 1, et les dirigeants marseillais sont sûrement déjà un peu rassurés quant à leur investissement de 30 millions d’euros. Un message fort envoyé à la Ligue 1, qui a aussi été bien entendu en Angleterre, son pays, où les médias ont suivi de près sa prestation.

À lire

OM : Roberto De Zerbi recadre déjà ses joueurs…

Les Anglais sont choqués

« Mason Greenwood envoie un message clair après son départ de Man United avec un impact immédiat à Marseille. L’ancien attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, a connu des débuts réussis à Marseille, en Ligue 1 », titre ainsi le Manchester Evening News, qui voit là une petite revanche du joueur contre les Red Devils, qui n’ont pas voulu compter sur lui. Le Daily Express va aussi dans ce sens : « Mason Greenwood réagit à sa sortie de Man Utd avec des buts pour ses débuts à Marseille ».

La suite après cette publicité

« Un excellent début de vie en France », explique de son côté l’édition britannique de Goal. Le quotidien The Sun lui rapporte des propos de supporters mancuniens sur les réseaux sociaux. « Aucun joueur de notre équipe actuelle ne peut marquer ça », « Greenwood devrait revenir ! », « Quel but, mec, il me manque », ont ainsi écrit des fans des Red Devils. A Greenwood de confirmer…