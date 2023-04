Serie A : la Lazio reste sous la menace de la Juventus après sa défaite face au Torino

Suite de la 31ème journée de Serie A ce samedi avec une affiche entre la Lazio et le Torino à Rome. Désormais sous la menace de la Juventus après l’annulation du retrait de quinze points du club turinois, les locaux devaient s’imposer pour défendre leur deuxième place. Vanja Milinkovic-Savic, le portier des visiteurs, se démenait face à Mattia Zaccagni (1e) puis contre son frère Sergej et capitaine de la Lazio (38e) pour empêcher les Laziale d’ouvrir le score. Malgré les bonnes intentions des joueurs de Maurizio Sarri, c’est bien le Torino qui trouvait la faille en première période. Après une première belle tentative de Nemanja Radonjic contré en corner par le pied d’Ivan Provedel (20e), Ivan Ilic inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs juste avant la pause d’une frappe limpide de l’extérieur de la surface (43e, 1-0).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre retombait alors que les 22 acteurs se faisaient plus discrets sur le pré. A l’aube de la dernière demi-heure, l’ancien joueur de l’OM se montrait une nouvelle fois dangereux mais tombait sur le gardien romain en grande forme (57e). Luis Alberto tentait bien d’égaliser pour les locaux quelques minutes plus tard mais le mal était fait pour les coéquipiers de Pedro (64e). Malgré quelques dernières tentatives infructueuses à l’image du but refusé à Karol Linetty pour une faute en amont de Wilfried Stephane Singo (72e), les visiteurs tenaient une belle victoire acquise face au deuxième de Serie A. Grâce à cette victoire d’ailleurs, le Torino remonte en première tableau tandis que la Lazio reste bel et bien sous la menace de la Juventus qui affrontera le leader napolitain ce dimanche pour devenir son nouveau dauphin.

