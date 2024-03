Rennes-OM : les compositions probables

Pour la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille s’affrontent dans une affiche très séduisante sur le papier. Les Marseillais, en pleine bourre depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, ont connu un premier coup d’arrêt, heureusement sans conséquence, face à Villarreal en Ligue Europa (1-3). Pour se rassurer et continuer leur marche en avant, ils devront s’offrir un Rennes revanchard et qui reste sur trois matches sans victoire en Ligue 1. Les deux équipes se collent au classement puisque les Bretons pointent à la 8e place du classement, à trois longueurs de leur adversaire du jour.

Pour cette rencontre, on ne devrait pas avoir de révolution tactique de la part des deux coaches. À domicile, Julien Stéphan va miser sur une équipe plutôt offensive avec son traditionnel 4-4-2. Dans les cages, Steve Mandanda retrouvera son ancien club. Devant lui, on retrouve à droite Guela Doué, tout juste appelé avec la Côte d’Ivoire. Omari et Belocian formeront la charnière centrale alors que Truffert occupera le couloir gauche. Au milieu de terrain, Santamaria sera chargé de faire le liant avec les attaquants. Il sera accompagné de Désiré Doué, jeune pépite rennaise.

Amine Harit préféré à Ounahi

Dans les couloirs, on retrouve les deux expérimentés du onze à savoir Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Enfin devant, Julien Stephan va miser sur le duo Amine Gouiri et Kalimuendo. Une équipe très offensive qui pourrait donc bien enflammer la rencontre. En face, Jean-Louis Gasset va effectuer quelques légers changements. Dans les cages, on retrouvera sans surprise Pau Lopez. En défense, Clauss sera aligné à droite et Quentin Merlin à gauche. Balerdi et Mbemba formeront bien l’arrière garde marseillaise.

Au milieu de terrain, Gasset devrait miser sur Pape Gueye en sentinelle. Jordan Veretout aura pour mission de l’épauler alors que Amine Harit remplacera Azzedine Ounahi, critiqué depuis le début de saison. En attaque, l’OM devrait se présenter avec un trio offensif 100% africain. Ismaila Sarr occupera l’aile droite de l’attaque alors qu’Iliman Ndiaye se chargera de faire le lien avec l’homme en grande forme Pierre-Emerick Aubameyang. Une équipe finalement aussi séduisante qui devrait aussi poser des soucis à Rennes. Ce choc de Ligue 1 s’annonce donc bien passionnant.

