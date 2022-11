Juventus : le groupe convoqué pour affronter le PSG

La Juventus va recevoir le Paris Saint-Germain ce mercredi lors de la 6ème et dernière journée de la Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour les Turinois malgré leur élimination actée de la plus prestigieuse des compétitions. En effet, les Bianconeri devront assurer la troisième place du groupe H pour être reversés en Ligue Europa. Pour cela, les coéquipiers d'Adrien Rabiot devront faire aussi bien que le Maccabi Haïfa qui affrontera au même moment le Benfica Lisbonne sachant que la différence de buts est à leur avantage (-3 contre -9, avec trois points chacun). Pour ce rendez-vous de la plus haute importance, Massimiliano Allegri pourra compter sur Federico Chiesa, de retour après la grave blessure au genou (rupture du ligament croisé antérieur) qu'il avait subie au mois de janvier dernier. Néanmoins, l'international italien ne devrait pas débuter la rencontre.

La suite après cette publicité

Outre cette bonne nouvelle, l'entraineur de 55 ans va devoir composer avec les nombreuses absences dues aux blessures plus ou moins récentes de ses joueurs et notamment certains tauliers de la Juventus. Bremer, Paul Pogba, Leandro Paredes, Weston McKennie, Ángel Di María, Dušan Vlahović et Marley Aké sont notamment toujours indisponibles. Le technicien turinois a donc choisi d'appeler plusieurs jeunes joueurs. Ainsi, Tommaso Barbieri et Enzo Barrenechea, habitués à l'équipe des jeunes de la Juventus sont dans le groupe ainsi que Matías Soulé, Fabio Miretti, Nicolò Fagioli et Federico Gatti. Pour le reste, Massimiliano Allegri a choisi de convoquer les habituels titulaires : Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot et Filip Kostic.

Pour ce tant attendu Juventus - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur un doublé de Mbappé pour tenter de remporter 705 € (cote à 4,70). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre JUVENTUS - PSG en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.