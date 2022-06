Argentine, PSG : Lionel Messi, le contraste saisissant

La suite après cette publicité

Pour ceux qui en doutaient encore, il y a bien un Lionel Messi avec l’Argentine et un autre avec le Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale français comme une rockstar, l’Argentin a certes découvert la Ligue 1 à 34 ans, mais son statut de meilleur joueur de l’histoire suscitait énormément d’attentes. Son bilan de 11 buts et 15 passes décisives en 34 matches, toutes compétitions confondues avec les Rouge-et-Bleu n’a donc logiquement emballé personne. La Pulga s’est toutefois récemment confiée au média argentin TyC Sports pour expliquer sa première saison compliquée à Paris. Une année difficile marquée par la covid-19, mais pas seulement.

« Honnêtement, ça a été une année difficile. Moi, à Barcelone, j'avais tout. Je suis parti là-bas très tôt. J'ai davantage vécu à Barcelone qu'en Argentine. J'y étais très bien. La vérité, c'est que je n'avais pas prévu de changer quoi que ce soit. Il fallait que je m'habitue aussi à une autre manière de jouer parce que j'ai toujours été habitué à un style et j'arrivais à un endroit où ce n'est pas la même chose, où on joue différemment, où on voit le football différemment, avec de nouveaux partenaires. À Barcelone, je jouais avec certains de mes partenaires depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Ensuite, j'ai commencé le championnat en retard, parce que je suis arrivé tard au club. J'ai eu ce coup au genou qui m'a arrêté un peu et, entre autres choses, je n'arrivais pas à démarrer. Je ne pouvais pas faire trois ou quatre matches de suite. Les vacances sont arrivées et j'ai dit : "bon, je recommence à zéro, je recharge les batteries et ça va changer, je vais m'adapter", et là, j'ai contracté la Covid... »

Messi arrive lancé pour le Mondial

Dans le dur avec le PSG, Messi n’est, en revanche, plus du tout le même joueur lorsqu’il enfile le maillot de la sélection nationale. Hier, face à l’Italie, l’ancien Blaugrana a grandement participé au triomphe albiceleste (3-0) à Wembley. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Lautaro Martinez ainsi que sur le troisième but de Paulo Dybala, élu homme du match par notre rédaction, Messi a soulevé son deuxième trophée international avec l’Argentine, un peu moins d’un an après le score en Copa América. Une renaissance avec la sélection qui ne passe pas inaperçue. Avant, tout devait passer par lui. Désormais, Messi et ses coéquipiers affichent un visage plus collectif et les performances du Parisien s’en ressentent. Impliqué dans tous les bons coups, très mobile, Messi n’est clairement pas le même joueur qu’à Paris (pour le moment). Porté en triomphe par ses partenaires, le numéro 10 prépare de la meilleure des façons ce qui sera peut-être sa dernière Coupe du Monde.

Interrogé par TyC Sports après la rencontre, le septuple Ballon d’Or est d’ailleurs revenu sur l’importance du collectif albiceleste. « Nous avons pu améliorer des choses que nous avions déjà, en ajoutant des choses au jeu. Aujourd'hui était une démonstration de plus que ce groupe est prêt à tout. Nous sommes ici pour combattre n'importe qui. Quand nous sommes ensemble, c’est contagieux, nous obtenons de la force là où nous n'en avons pas. C'est le chemin. Ce groupe, tout ce qu'il a fait, il l’a fait de cette façon, jouant de cette façon à chaque match. Aujourd'hui plus que jamais. Impossible de donner davantage. Les détails peuvent décider d’un match. Heureusement, aujourd'hui je me sentais bien. Fatigué parfois, mais on se motive entre nous et on se donne la force de s'entraider sur le terrain. » Et depuis cette métamorphose, l’Argentine de Messi est invaincue depuis trois ans et 32 matches consécutifs…