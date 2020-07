Chelsea : Frank Lampard confirme le futur départ de Pedro

La saison de Premier League vient de se terminer et beaucoup de joueurs vont changer d'air cet été, notamment ceux en fin de contrat. Du côté de Chelsea, c'est le cas de l'Espagnol Pedro. Arrivé à Londres en 2015 en provenance du FC Barcelone, le joueur aujourd'hui âgé de 32 ans n'a pas prolongé son bail. Et alors qu'il reste la finale de FA Cup contre Arsenal et la Ligue des Champions à disputer avec un huitième de finale retour contre le Bayern Munich (défaite 3-0 à l'aller), Frank Lampard a confirmé le départ de son joueur.

«Je veux parler de Pedro parce qu'il a joué son dernier match pour le club (en championnat, ndlr). L'impact qu'il a eu ici a été énorme. Je tiens vivement à le remercier et à lui souhaiter bonne chance. Il est ici pour nos derniers matches (en Ligue des Champions, ndlr), mais un grand joueur du club nous quitte», a expliqué l'entraîneur des Blues après le succès des siens face à Wolverhampton (2-0, 38e journée). Avant les dernières échéances, Pedro en est à 205 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea, pour 43 buts.

My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY 👏🏻💙🔝 @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx