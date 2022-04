Bordeaux : la tuile pour Timothée Pembélé

Nouveau coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Sorti lors de la victoire bordelaise contre Metz, dimanche (3-1), Timothée Pembélé a donné des nouvelles de son état de santé et a indiqué être touché aux ligaments croisés. Sa saison est d'ores et déjà terminée : «malheureusement, j'ai passé une IRM suite à ma blessure, et c'est bien les ligaments croisés qui sont touchés. Un long parcours de rééducation m'attend, c'est un moment difficile pour moi bien-sûr, mais le plus important est ailleurs pour l'instant», a-t-il expliqué sur Instagram.

La suite après cette publicité

«Hier, c'était la victoire, et dans un futur proche, c'est de voir le club se maintenir : les joueurs, le staff, le club, tout le monde y croit. Il reste 7 matchs et autant de points vitaux à aller chercher, on peut le faire. ALLEZ BORDEAUX !!», a ajouté le latéral prêté par le Paris Saint-Germain.