La dernière chance de Cristiano Ronaldo pour quitter Manchester United, Pep Guardiola menace Erling Haaland

La suite après cette publicité

Une connexion Ronaldo-Beckham

En lisant le Daily Star on Sunday, on apprend que Ronaldo a une nouvelle porte de sortie, cette fois en MLS. En plus, c’est un ancien de ses coéquipiers qui va l’aider à échapper à son malheur, puisque c'est David Beckham qui lui offre une opportunité de continuer sa carrière pro tout en étant très bien payé. Le président de l’Inter Miami est prêt à offrir un salaire de 34 M€ par an au Portugais pour l'attirer en Floride gratuitement l'année prochaine. En fait, ce qui a permis à Beckham de trouver cette solution, c’est la récente annonce de retraite de Gonzalo Higuain. Son départ en fin de saison va permettre à Miami de dégager de la masse salariale pour accueillir CR7. Mais attention, les médias turcs comme Fotomaç pensent toujours que Galatasaray reste en pole position pour le recruter. Tout cela dépendra de leur participation en Ligue des Champions la saison prochaine.

Haaland en sous régime

Les médias anglais sont inquiets après les dernières déclarations très alarmantes de Jürgen Klopp. Le coach allemand n’a jamais été autant pessimiste en parlant de l’avenir de Liverpool puisqu’il estime qu’ils n’ont déjà aucune chance de remporter le titre en fin de saison. Mais il a aussi réaffirmer son attachement au club. Klopp n’a pas du tout envie de quitter Anfield après 7 ans d’aventure. En fait le problème viendrait d'Erling Haaland estime le Daily Mail. Le tabloïd a fait le rapprochement entre ses propos et le buteur Norvégien sur sa Une. Il roule sur tout le monde et guide clairement Manchester City vers le titre, sans difficulté. D’ailleurs, hier soir, il a encore fait trembler les filets. Haaland a participé à la victoire des Skyblues, 4-0 contre Southampton. Et The Daily Telegraph est très déçu, il n’a marqué qu’un but. Bien sûr, cette remarque est à prendre avec humour. Même Pep Guardiola s’est permis de le tacler sur le sujet. Le coach espagnol a menacé son serial buteur de le licencier, car il n’a pas inscrit de triplé. Des déclarations à prendre au second degré bien évidemment puisque le tacticien est bien évidemment reconnaissant de son impact sur le terrain toutes les semaines.

Les ambitions d'Anthony Modeste

En Allemagne, samedi c’était le Klassiker. Dortmund a reçu le Bayern, et ça s’annonçait explosif, on a pas été déçu. Après avoir été mené au score 2-0, le BVB a arraché le match nul dans les toutes dernières minutes du match, et ça, grâce à la recrue de dernière minute : Anthony Modeste. Le français de 34 ans fait la Une de Bild ce matin, mais aussi de Kicker. Le buteur semble très ambitieux, au micro de SkySport il a assuré que son équipe va terminer championne d’Allemagne. De son côté, le Bayern Munich n’est pas trop déçu de prendre juste le point du nul. Pour Oliver Kahn c’est déjà « une saison incroyable », mais la légende bavaroise estime aussi que son équipe doit être plus tranchante et doit tuer le match plus tôt.