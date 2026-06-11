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Jean Butez prolonge à Côme

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jean Butez sous le maillot de Côme @Maxppp

Jean Butez est récompensé de sa très belle saison à Côme. À quelques semaines de découvrir la Ligue des Champions avec le club italien, le gardien de 31 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Il avait débarqué l’an passé du Royal Antwerp en Belgique contre 2,5 M€.

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«On a toujours respecté ce que le coach nous demandait, à ne jamais vouloir déjouer ou être une autre équipe et ça a porté ses fruits», nous confiait le portier hier avant d’aborder la C1. Il pourrait profiter de cette exposition pour être enfin appelé en équipe de France. «Le rêve peut être permis».

Pub. le - MAJ le
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