Jean Butez prolonge à Côme

Jean Butez est récompensé de sa très belle saison à Côme. À quelques semaines de découvrir la Ligue des Champions avec le club italien, le gardien de 31 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Il avait débarqué l’an passé du Royal Antwerp en Belgique contre 2,5 M€.

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Como 1907 is pleased to announce the renewal of the French goalkeeper's contract until June 2030.



With Butez in goal, Como 1907 finished the 2025/26 season with the best defence in Serie A (29 goals conceded) and the highest number of clean sheets (19).



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«On a toujours respecté ce que le coach nous demandait, à ne jamais vouloir déjouer ou être une autre équipe et ça a porté ses fruits», nous confiait le portier hier avant d’aborder la C1. Il pourrait profiter de cette exposition pour être enfin appelé en équipe de France. «Le rêve peut être permis».