Bundesliga : Hoffenheim s'offre Augsbourg

Hoffenheim réalise la bonne opération du soir en Bundesliga. Lors de cette 10e journée, le club allemand a dominé à domicile Augsbourg 3-1 et en profite pour passer devant son adversaire du soir au classement (10e et 11e).

Augsbourg n'a pas démérité non plus, égalisant même par Caligiuri (31e), seulement le doublé de Grillitsch (17e, 46e) et le but de Bebou (50e) ont fait la différence ce lundi soir.

