Tottenham en passe de boucler le transfert d’une ancienne piste du PSG

Décidemment, la Croatie regorge de jeunes joueurs prometteurs promis à une belle carrière en Europe. À titre d’exemple, on peut citer le cas de Josko Gvardiol, révélé sous les couleurs du Dinamo Zagreb, performant dès son arrivée à Leipzig et transféré pour une somme record à Manchester City cet été après seulement deux saisons passées en Allemagne. Désormais, c’est au tour de Luka Vušković de prétendre à connaître une ascension similaire à celle de son aîné.

À seulement 16 ans, Luka Vušković performe sous les couleurs de l’Hadjuk Split. Issu de la génération 2007, le défenseur croate, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’en tant que sentinelle, a fait ses débuts chez les professionnels en février dernier à l’âge de 16 ans, devenant ainsi le plus jeune de l’histoire du pays à évoluer en première division. Dans la foulée, le joueur formé à Split s’est progressivement imposé comme titulaire et même s’il ne compte que 10 apparitions (1 but) lors de l’exercice précédent, le joueur formé à Split n’a pas tardé à taper dans l’oeil des cadors européens.

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, Luka Vušković donne sa préférence à Tottenham !

Quelques mois après avoir signé son premier contrat professionnel, le liant à l’Hadjuk Split jusqu’en juin 2026, le récent vainqueur de la Coupe de Croatie a été annoncé dans le viseur de Manchester City mais aussi du Paris Saint-Germain. En quête de renforts défensifs pour la saison à venir, le club de la capitale a longtemps cru boucler l’affaire en obtenant l’accord de l’Hadjuk Split pour un transfert autour de 10,5 M€ avec un pourcentage à la revente de 20 %. Au grand dam des Franciliens, la pépite croate va poursuivre sa progression en Angleterre, du côté de Tottenham.

Selon The Evening Standard, Tottenham a devancé ses concurrents en menant d’intenses négociations avec les représentants du joueur de 16 ans au cours du week-end. Emballé à l’idée de franchir un nouveau cap, Luka Vušković a davantage été séduit par les Lilywhites. Si le montant exact de la transaction ainsi que la durée du contrat n’ont pas été divulgués par le média britannique, Luka Vušković va devoir patienter puisqu’il sera autorisé à rallier l’Angleterre une fois la majorité acquise. En attendant, le joyau croate confirmera les attentes placées en lui avec l’Hadjuk Split.