Stade Rennais - RC Strasbourg : les compositions officielles

Pour cette 10ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille le RC Strasbourg au Roazhon Park ce dimanche à 17h05 (suivez la rencontre en direct sur FM). Les deux équipes vivent un début de saison difficile avec 11 points pour Rennes associés à une 10ème place et une 15ème place au bord de la zone rouge avec 9 points au compteur pour les Strasbourgeois. Les Rennais sont pourtant attendus bien plus haut au classement avec un mercato actif cet été et une continuité sur les dernières saisons. Les hommes de Bruno Génésio n’ont pas enchaîné deux victoires de suite depuis le début de saison et n’ont gagné qu’à deux reprises cette saison en Ligue 1. En face, les Strasbourgeois sont engagés dans une course au maintien et restent sur trois défaites consécutives en championnat. Victoire obligatoire pour les hommes de Patrick Vieira pour se donner de l’air et prendre de la distance avec le bas du classement.

Côté terrain, deux 4-3-3 vont s’opposer avec pour Rennes, Gouiri sur l’aile gauche de l’attaque avec Kalimuendo dans l’axe et Blas à droite. Au milieu, Matić sera soutenu par Bourigeaud et Doué. Derrière, Belocian sera associé à Omari en défense centrale. Vieira aligne une charnière centrale Nyamsi avec Perrin, Senaya et Delaine sur les cotés. Un trio composé de Mwanga, Doukouré et Gabriel au milieu de terrain. Bakwa sera en pointe avec Sahi DIon et Emegha à ses côtés.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Belocian, Truffert - Bourigeaud (cap.), Matic, Doué - Blas, Kalimuendo, Gouiri.

RC Strasbourg : Sels (cap.) - Senaya, Perrin, Nyamsi, Delaine - Doukouré, Mwanga, Gabriel - Sahi Dion, Bakwa, Emegha.

