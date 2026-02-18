Comment Franck Haise veut relancer le Stade Rennais après Habib Beye

C’était un secret de polichinelle. Après quelques jours d’attente, Franck Haise a pris la suite d’Habib Beye à la tête du Stade Rennais. L’ancien technicien lensois a signé pour 18 mois en faveur d’un club qu’il semblait prédestiné à diriger un jour ou l’autre. Ancien éducateur au centre de formation il y a deux décennies, il a régulièrement été cité pour prendre ce poste. La prophétie s’est réalisée, une «évidence» même pour Arnaud Pouille, encore fallait-il que les planètes s’alignent pour celui qui est parti s’isoler quelque temps au Canada pour se ressourcer après une période difficile.

«Les conditions étaient réunies, d’abord parce que j’étais libre, et qu’il n’y a pas beaucoup de clubs qui m’auraient fait sortir de ma coupure, de mon séjour québécois. Mais c’était une évidence que je dise oui. Ces deux mois m’ont fait du bien, je reviens aujourd’hui avec beaucoup d’envie et d’énergie. Et en ayant eu le temps de refaire le fil et de voir ce que j’aurais pu faire de mieux», entame-t-il lors de sa conférence de presse de présentation ce mercredi. Viré de Nice après des derniers mois compliqués, Haise a besoin de prendre une revanche sur lui-même également.

Haise : «Il n’y a pas de magicien»

L’effectif rennais et les infrastructures doivent lui permettre de rehausser les résultats d’une équipe en proie à une grande irrégularité sous la houlette de Beye. «Ce que je vais essayer d’apporter, avec le staff, c’est d’accompagner au mieux. Il n’y a pas de magicien. Il y a des volontés, de l’énergie, des convictions. Je vais essayer d’être moi-même, le plus possible, et que chacun puisse s’exprimer dans l’équipe. La réussite ne sera que collective», poursuit le nouvel entraîneur, qui devrait dans un premier temps poursuivre le système à 3 défenseurs centraux instauré par son prédécesseur.

Il devra aussi mettre en valeur le centre de formation, véritable réservoir de joueurs mais aussi robinet économique du club. «Le noyau de 17-18 joueurs avec une certaine expérience, je les connais bien. (…) Après, il y a les jeunes joueurs. Il y en avait cinq ou six de l’Académie à l’entraînement ce matin, mais j’avais déjà un certain nombre de références les concernant. (…) Un coach fait jouer les jeunes quand on sent qu’ils ont le potentiel. C’est juste la qualité des joueurs, leur état d’esprit, leur humilité», avertit le nouvel entraîneur, qui retrouve Arnaud Pouille, bien connu du temps de Lens.

Il a vu le match face au PSG depuis le Canada

«Je suis un entraîneur passionné, qui s’est assagi, qui fait confiance. Ça n’empêche pas de regarder avec attention ce qu’il se passe. Je suis plutôt exigeant et valorisant». Déjà à l’entraînement ce matin, Haise a du pain sur la planche pour permettre au club breton de montrer les mêmes qualités que face au PSG, où Sébastien Tambouret avait pris la suite le temps d’un match. «J’étais au fin fond des Laurentides (au Québec, ndlr) pour regarder le match, c’était le début d’après-midi. J’ai pris un abonnement juste pour regarder le match, j’y ai pris beaucoup de plaisir parce qu’il y a eu à la fois du talent et du cœur». À lui de tenir ce rythme.