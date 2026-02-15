Athletic Bilbao : la saison cauchemardesque se poursuit pour Nico Williams

En temps normal, Nico Williams incarne l’énergie et la folie sur l’aile de l’attaque de l’Athletic Bilbao. Mais cette saison, le feu follet de 23 ans n’a jamais réellement trouvé son rythme. En 26 rencontres toutes compétitions confondues, il affiche quatre buts et six passes décisives. Des statistiques honorables, mais loin de ce qu’on attendait de lui après l’intérêt très appuyé du Barça sur les deux derniers mercatos estivaux. La raison de ce faible apport est physique : une pubalgie traînée pendant des mois, qui l’empêche d’enchaîner les rencontres.

Déjà en novembre, l’ailier basque avait mis des mots sur son calvaire. « Je me sens bien, mais je souffre de cette blessure. Elle vous permet de faire certaines choses, mais vous n’êtes pas tout à fait vous-même. Je travaille bien à Lezama, c’est une blessure très difficile, ceux qui l’ont subie le savent, confiait-il tout en expliquant avoir écarté l’option chirurgicale. On parle d’opération, mais il faut être prudent. Les mesures prises sont les bonnes. Je travaille comme personne. Ce n’est pas facile. Il y aura des moments où je ne serai pas à 100 % et cela me pénalisera, mais nous sommes sur la bonne voie », ajoutait-il. Mais visiblement, cette option n’était pas la bonne puisque Nico Williams a rechuté et n’était donc pas présent lors de la victoire à Oviedo (1-2) en Liga, ce dimanche après-midi.

Une douleur qui ne le lâche plus

Interrogé sur l’état physique de son jeune frère, Iñaki Williams a livré un témoignage inquiétant qui n’inspire pas à l’optimisme. « Il est foutu. Il est foutu, il traîne des douleurs depuis septembre… C’est vrai qu’avec le pubis et ce genre de choses, certains jours, tu te sens très bien et le lendemain, tu te sens mal. J’ai déjà dit la semaine dernière qu’il m’avait dit qu’il commençait à voir le bout du tunnel… Et maintenant, on dirait qu’il a fait deux ou trois pas en arrière », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Estadio Deportivo.

L’entraîneur de l’Athletic, Ernesto Valverde, ne cache pas non plus son inquiétude. « La vérité, c’est que Nico souffre et qu’il n’est pas venu parce qu’il n’est pas à 100 %. C’est une situation qui se répète depuis un certain temps et qui pose problème pour lui et pour nous. Au final, nous avons un joueur qui n’est pas tout à fait en forme », a-t-il regretté. À quelques mois d’une Coupe du monde où Nico Williams devait être l’une des armes majeures sur les côtés pour l’Espagne, cette saison tronquée par les blessures ressemble de plus en plus à une course contre-la-montre. Selon la presse espagnole, il pourrait être écarté des terrains jusqu’au mois d’avril.