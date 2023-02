OM - Nice : quand Khéphren Thuram se compare à Toni Kroos au micro de Thierry Henry

Interrogé au micro de Prime Video après la belle victoire (3-1) de l’OGC Nice en terres marseillaises, Khéphren Thuram, crédité d’un 6,5 par notre rédaction, répondait aux questions d’un certain Thierry Henry. Une séquence donnant lui à un moment très chaleureux entre les deux hommes. «On est très content de cette belle victoire, l’état d’esprit a changé, on est tous concentrés pour gagner tous les matches, pour appliquer ce que le coach demande», a tout d’abord lancé le milieu niçois avant de revenir sur ses occasions manquées.

«Ce n’est pas assez, j’ai marqué cette saison mais je devrais plus marquer, j’aurais dû les mettre au fond ce soir mais je n’ai pas assez enroulé, sur la première j’aurais dû ouvrir je pense, j’aurais dû ouvrir», regrettait l’intéressé, tout proche d’ouvrir le score dès la 3e minute de jeu. «Et sur la seconde ?», lui demande alors Thierry Henry. «J’étais plus calme comme Toni Kroos j’ai essayé d’ajuster», rétorquait Thuram, hilare, avant de conclure : «on travaille très bien avec le préparateur physique, on travaillait déjà très bien avec l’ancien mais là c’est top et ça se voit.»

