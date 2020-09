Amical : premier match et première victoire pour le Barça de Koeman

Le monde d'après commence bien pour le Barça à la sauce Ronald Koeman. Après plusieurs semaines de turbulences, consécutives à une saison blanche, une humiliation historique en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) et au feuilleton Lionel Messi, le FC Barcelone retrouvait le chemin des terrains ce samedi, en amical, dans l'écrin de l'Estadi Johan Cruyff et face au Club Gimnàstic de Tarragona (formation de troisième division espagnole).

Une rencontre que les locaux commençaient du bon pied, grâce à un Ousmane Dembélé buteur dix mois après son dernier match officiel avec les Blaugranas (1-0, 6e). Ces derniers prenaient ensuite leurs distances suite à une penalty provoqué par Gerard Piqué et transformé par Antoine Griezmann (2-0, 17e). Et si Javier Bonilla pensait relancer la partie d'une frappe lâchée de l'entrée de la surface de réparation (2-1, 31e), un nouveau tir aux neuf mètres permettait aux Catalans et à Philippe Coutinho de reprendre les devants (3-1, 51e). Des débuts encourageants avant le second galop d'essai face au Girona FC et surtout la première journée de Liga face à Villarreal le 27 septembre prochain.