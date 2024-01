Brest : l’étonnante demande du club sur l’arbitrage

L’arbitrage et le VAR sont souvent critiqués par les acteurs de la Ligue 1. Brest est allé plus loin que les critiques et demande sa suppression. D’après les informations de L’Équipe, Denis Le Saint, président du Stade Brestois, à demandé à la LFP de supprimer le VAR en Ligue 1. Une demande qui sera étudiée mercredi prochain lors du prochain conseil d’administration. Ces derniers mois, Éric Roy avait souvent critiqué l’arbitrage vidéo, comme à la suite de la défaite contre l’AS Monaco (2-0) : « Comment et pourquoi le VAR saisit l’arbitre sur certaines actions de jeu et pas sur d’autres ? Aujourd’hui, la technologie met énormément de pression aux arbitres. Désormais, les matches sont dirigés par le VAR qui peut, selon les règles en vigueur, orienter le résultat d’un match ».

Le coach de Brest avait poursuit : « Alors que l’on a tous imaginé un système plus fiable et plus juste, il reste en réalité sujet aux mêmes problèmes d’interprétation et de subjectivité qu’avant. Le plus grave, c’est qu’il a pour effet de déresponsabiliser nos arbitres et au lieu de les aider ne cesse de les mettre en difficulté. » Cette requête n’a peu de chances d’aboutir et cette information a surpris les dirigeants du football français. Les dernières décisions vont d’ailleurs dans le sens opposé. L’année prochaine, en plus de la Ligue 1, la Ligue 2 bénéficiera du VAR. De son côté, RMC Sport indique, enfin, que cette initiative n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Et même si les Brestois ne sont pas les seuls à critiquer le VAR, aucun autre club ne demande aujourd’hui sa suppression.