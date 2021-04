Bayern - PSG : les Parisiens en réussite face à l'ogre bavarois

Un peu plus de sept mois après la désillusion de Lisbonne et cette défaite en finale de la Ligue des Champions 2019-2020, le Paris Saint-Germain va retrouver le Bayern Munich ce mercredi soir pour son quart de finale aller de C1, cette fois-ci à l'Allianz Arena. Avec un goût toujours amer dans la bouche, les Parisiens voudront forcément prendre leur revanche en sortant l'ogre bavarois, toujours aussi performant cette année. Mais un mastodonte qui sera privé de son serial buteur Robert Lewandowski, absent quatre semaines à cause d'une blessure à un genou contractée en sélection polonaise. Un avantage certain pour la formation parisienne qui, au regard des confrontations directes, réussit plutôt bien face à l'équipe munichoise.

Car outre cette finale perdue il y a peu, le Paris Saint-Germain a battu cinq fois le Bayern Munich contre trois succès bavarois, tous en phase de poules de C1 (le Bayern avait également battu le PSG en International Champions Cup en 2018). Les fans parisiens se souviennent bien évidemment des premières confrontations face à l'ogre bavarois, en 1994. Après une victoire 2-0 à l'aller au Parc des Princes, synonyme de qualification pour la phase finale, le PSG domine également le Bayern chez lui, avec un but encore dans les annales de George Weah. Mais 3 ans plus tard, le club francilien va vivre un calvaire au Stade Olympique de Munich, avec l'une des défaites les plus marquantes de son histoire : 5-1 face au Bayern. Cependant, pour le match retour en phase de poules, Jérôme Leroy et ses partenaires prennent leur revanche avec un succès 3-1, mais ne se qualifient pas ensuite pour la suite de la compétition.

Le PSG pas en réussite en terres bavaroises

Trois ans plus tard, encore une fois, Parisiens et Bavarois se retrouvent en phase de poules lors de la saison 2000-2001. Victorieux 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Laurent Leroy à la 90e minute, le PSG se qualifie pour le prochain tour. Le match retour n'a plus aucun enjeu et l'équipe parisienne perd sur le score de 2-0 face au Bayern, sacré champion d'Europe cette saison. Mais la dernière double confrontation qui vient en mémoire, c'est celle de 2017-2018. Pour la première saison avec Neymar et Kylian Mbappé, l'équipe alors dirigée par Unai Emery écrase les Bavarois 3-0 aux abords de la Porte d'Auteuil, avec des buts de Dani Alves, Cavani et son numéro 10 brésilien. Au retour, le PSG, déjà qualifié, encaisse une défaite qui ne change rien (1-3).

Vient ensuite ce match amical en International Champions Cup remporté 3-1 par le Bayern Munich à l'été 2018, et cette dernière confrontation qui est encore dans toutes les têtes. Dans ce Final 8 qui se déroule à Lisbonne, le PSG se hisse en finale et doit donc battre le champion d'Allemagne pour soulever la coupe aux grandes oreilles. L'ancien Parisien Kingsley Coman crucifie ses anciens partenaires avec un but de la tête... Un très mauvais souvenir pour les Parisiens qui comptent bien l'oublier en allant au bout cette saison. Mais ça passe par une qualification en demi-finales en éliminant le Bayern Munich. L'heure de la revanche a sonné, il ne reste plus qu'à performer.

Les confrontations entre les deux formations :