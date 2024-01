PSG : nouvelles négociations pour Ekitike

Heureusement, Hugo Ekitike est habitué à attendre. Il n’a plus joué depuis la fin du mois d’août et attend désormais que son départ soit acté. Pour cela, il faut que l’Eintracht Francfort parvienne à s’entendre avec le PSG, après avoir bouclé un accord avec le joueur, ce qui n’était pas si simple.

Les discussions se poursuivent entre les clubs, et selon L’Equipe, le PSG demande 30 M€ sur l’option d’achat, dans lesquelles il accepterait d’inclure les bonus et un pourcentage sur une possible plus-value. Du côté des médias allemands, on évoque plutôt un montant de 25 M€ réclamés par le PSG, alors que le club allemand serait monté au maximum à 20 M€. Patience.