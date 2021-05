LdC : Pep Guardiola prend la défense de Neymar et de Kylian Mbappé

Assez critiqués pour leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, Neymar et Kylian Mbappé se savent attendus pour le match retour ce mardi. Interrogé en conférence de presse, Pep Guardiola s'attend déjà à voir le deuxième nommé jouer. Blessé et absent contre Lens ce week-end, Kylian Mbappé devrait bien avoir du temps de jeu selon le coach espagnol : «je m'attends à ce qu'il joue. Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis content qu'il joue. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer. »

La suite après cette publicité

Même si en tant que compétiteur et beau joueur, il espère croiser le fer avec Kylian Mbappé, il reste inquiet. D'ailleurs, Pep Guardiola n'a pas compris les critiques envers le natif de Bondy et celles qu'a aussi subies Neymar : «à mon avis ils ont bien joué, en première période ils étaient exceptionnels. Vous voulez les juger, car ils ont perdu ? Ils vont bien jouer mardi et selon moi ils ont bien joué à l'aller. On va essayer de les faire déjouer.»