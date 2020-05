OL : Marcelo contredit Aulas

La saison de Ligue 1 s'est achevée sur une décision de la LFP. Un choix dicté par la cacophonie du football français face à la crise du coronavirus. Résultat : l'Olympique Lyonnais est pour le moment privé de toute coupe d'Europe la saison prochaine (les Gones peuvent encore se qualifier s'ils jouent et remportent la finale de la coupe de la Ligue BKT). Un constat qui a le don d'agacer Jean-Michel Aulas. Le président rhodanien ne cesse d'ailleurs de multiplier les sorties médiatiques pour tenter d'obtenir une reprise du championnat. Mais qu'en pensent l'ensemble de son effectif ? Si la plupart des Gones sont silencieux à ce sujet, le Brésilien Marcelo Guedes s'est confié dans un entretien accordé à Fanatik.

« L’arrêt des ligues, y compris la Ligue 1, a été une décision très correcte et juste d'un point de vue sanitaire. Bien sûr, nous aurions aimé terminer la saison sur le terrain parce que nous aurions pu être dans une bien meilleure position que notre 7ème position actuelle, et nous battre pour la 2ème ou la 3ème place. De toute évidence, le leader du PSG semblait déjà champion. La Ligue est terminée mais la Ligue des Champions n'est pas encore terminée pour nous. Ca se jouerait en août, mais ça reste incertain. J'espère que nous jouerons et que nous montrerons que nous ne sommes pas là parce que nous avons eu de la chance. Nous avons battu la Juventus 1-0 lors du premier match et nous avons la possibilité d'aller en quart de finale », a-t-il confié.