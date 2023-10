Karel Geraerts est le nouvel entraîneur de Schalke 04

Joli coup pour Schalke 04. En difficulté en deuxième division allemande (le club basé à Gelsenkirchen est seizième de 2.Bundesliga), la formation de la Ruhr avait remercié Thomas Reis il y a quelques jours. Et alors que Raul avait été l’un des noms évoqués par la presse allemande, le S04 a officialisé la venue de Karel Geraerts ce lundi.

Entraîneur de l’Union Saint-Gilloise la saison passée, le tacticien de 41 ans avait mené le club belge en quarts de finale de Ligue Europa l’an dernier. Une prouesse qui lui avait permis d’être élu coach belge de la saison dernière. Libre, son nom avait été lié à plusieurs équipes de Ligue 1 cet été et à Bordeaux plus récemment. Il n’en sera rien et Geraerts aura donc un grand challenge avec Schalke 04. Il est lié jusqu’en 2025 avec les pensionnaires de la Veltins Arena.