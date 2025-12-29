CAN 2025, Maroc : le nouveau ciseau acrobatique inscrit par El Kaabi

Ayoub El-Kaabi continue de vivre une CAN de rêve. Déjà auteur d’une bicyclette spectaculaire contre les Comores (2-0), l’attaquant marocain a de nouveau fait parler son sens du but face à la Zambie, ce lundi soir. Sur une inspiration géniale d’Azzedine Ounahi, il a signé un superbe ciseau acrobatique, dos au but, faisant chavirer le stade Prince Moulay Abdallah.

La suite après cette publicité

D’abord refusé pour hors-jeu, le but a finalement été validé après l’intervention de la VAR, confirmant qu’El-Kaabi était couvert, permettant au buteur marocain de 32 ans de s’offrir un doublé. Le Maroc a ainsi porté le score à 0-3, poursuivant sa marche en avant dans la compétition, porté par des Lions de l’Atlas solides et spectaculaires.