Pedri pense au Ballon d’Or !

Incontournable au FC Barcelone où il a disputé 35 matches cette saison (7 buts et 1 offrande), Pedri (20 ans) continue de prendre de plus en plus de poids avec le club catalan. De quoi confirmer les promesses laissées par un joueur vainqueur du Prix Kopa et du Golden Boy, qui récompense le meilleur jeune sur une année civile. Ainsi, Pedri dans un entretien avec Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur de la légende du tennis Rafael Nadal a évoqué le Ballon d’Or. Une récompense qu’il garde dans un coin de la tête.

La suite après cette publicité

«J’ai pu gagner un prix Kopa et un Golden Boy, qui je pense sont des trophées que tout le monde n’a pas la possibilité de gagner. Je veux gagner le plus possible avec le club et avec l’équipe nationale. Personnellement, je ne me suis jamais fixé de défis, par exemple, un Ballon d’Or ou un trophée individuel, mais bon, j’essaie toujours de m’améliorer de jour en jour pour qu’un jour je sois à ce niveau. Et gagner le Ballon d’Or serait fou, mais non, je ne l’ai pas fixé comme objectif» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

À lire

FC Barcelone : Sergio Busquets annonce le nom de son remplaçant