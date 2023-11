Rennes : Julien Stéphan désigne Steve Mandanda comme nouveau capitaine

Le Stade Rennais connaît de nombreux changements depuis plusieurs jours. Après le départ de Bruno Genesio, deux ans et demi après son intronisation, Julien Stéphan a fait son retour à la tête de la formation bretonne, qu’il avait dirigée de décembre 2018 à mars 2021. Le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps a d’ailleurs souhaité prendre une décision importante dans son vestiaire, en changeant son capitaine. Plus de Benjamin Bourigeaud - désigné par Bruno Génésio après le départ de Hamari Traoré à la Real Sociedad - ce sera son gardien de but et champion du monde 2018 qui portera désormais le brassard. «Je vais changer, ce sera Steve Mandanda», a déclaré le coach de 43 ans en conférence de presse, avant de justifier son choix.

La suite après cette publicité

«Ce n’est absolument pas contre Benjamin. C’est une légende du club, Bourig’. Depuis le temps qu’il est là, tout ce qu’il représente, le titre qu’il a gagné (la Coupe de France en 2019), son nombre de matchs… Mais j’estimais que Steve, de par son expérience, le nombre d’années où il a été capitaine à Marseille, c’était une décision à prendre. On a discuté plusieurs fois (avec Bourigeaud), pas seulement sur ce sujet. Ça se fait de manière très naturelle. Quand on décide de mettre un gardien de but capitaine, il faut anticiper le fait d’avoir des capitaines de terrain pendant la rencontre qui seront Bourigeaud et Matic. Ce n’est absolument pas contre Benjamin. Ce n‘est pas une volonté de changer ou changer, c’est une analyse de la situation, après des échanges, qui m’a amené à réfléchir et à prendre cette décision.»